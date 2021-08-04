Получи 2000 рублей за креатив! Конкурс Minsk World продолжает принимать заявки!

Крутые денежные призы получат победители конкурса Minsk World – 2000 рублей за лучшее видео и 1000 рублей за лучшее фото! Остался всего один месяц, чтобы стать претендентом на победу. Последний день приема заявок – 31 августа.

Участвовать в творческом конкурсе организаторы приглашают всех желающих старше 10 лет. Для этого нужно:

1. Снять серию из 5 фото или видеоролик не менее 30 секунд про многофункциональный комплекс Minsk World

2. Каждый участник может отправить несколько серий или роликов. Чем больше идей, тем больше шансов на победу! Главное требование ко всем проектам – соответствие заданной теме и оригинальность.

3. Отправить организаторам творческие работы и личные данные через ФОРМУ на сайте

ВАЖНО! Организаторы будут публиковать работы участников в своих группах в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Количество лайков станет дополнительным критерием для жюри при выборе победителя.

Члены жюри выберут победителей в двух номинациях – "Фото" и "Видео". Подробнее прочитать правила конкурса можно на сайте компании.

Какие яркие дома!

И яркие кварталы!

Многофункциональный комплекс Minsk World – это территория площадью более 3 млн. квадратных метров, на которой запроектированы и возводятся

не только жилые дома, но и детские и спортивные площадки, школы и детские сады, взрослая и детская поликлиники, кафе и магазины, шикарный парк отдыха – все для активной жизни. В пешей доступности от комплекса – остановки наземного транспорта и две станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" строится прямо в границах комплекса.

Экономическим сердцем проекта станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Деловой квартал МФЦ

ТРЦ Mara Mall

В основе концепции строительства комплекса лежит идея создания нового района, который олицетворяет целый мир во всем его многообразии. Этот перспективный проект уже сейчас занял свое место в городской ткани Минска.

Шикарный парк в центре комплекса

Застройщик не просто строит качественное и доступное жилье, а реализует проект с заботой о жильцах, чтобы каждый клиент чувствовал себя здесь, как дома. Именно поэтому в каждом доме обустроены продуманные места общего пользования: входы в подъезды с уровня земли, сквозные подъезды с двумя выходами, один из которых направлен во двор без машин, а также колясочные и парковки для велосипедов.

Все продумано до мелочей

Здесь так красиво!

Территория для детей и взрослых

Свободная планировка, панорамные окна, лоджии и террасы – это все про квартиры в новостройках Minsk World. Все подъезды оформлены дизайнерами, поэтому пока ждешь лифт или, когда встречаешь гостей, глаз радуют невероятные пейзажи со всего мира.

Лобби дома "Стамбул"

Лобби дома "Сан-Франциско"

В этом комплексе сбылась мечта уже сотен белорусов о собственном жилье. Это место не может не вдохновлять на творчество, новые идеи и проекты!

Именно поэтому мы ждем ваших работ уже сейчас! Покажите свой взгляд на Minsk World!

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