Получить бесплатную правовую консультацию в День Конституции можно онлайн

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День Конституции Беларуси получить бесплатную правовую консультацию можно через социальные сети Министерства юстиции и чат-бот в Telegram, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Министерство юстиции при участии Белорусской нотариальной палаты и Белорусской республиканской коллегии адвокатов проводит акцию по бесплатному юридическому консультированию граждан. Акция организована в новом формате - онлайн через социальные сети Министерства юстиции Facebook и ВКонтакте, а также чат-бот Telegram "Вопрос юристу" @vopros_yuristu_bot.

Вопросы принимаются сегодня до 12.00, специалисты Министерства юстиции, нотариусы и адвокаты отвечают на них по мере поступления.

Консультации проводятся по различным вопросам. Задать вопрос можно по законодательству о труде и социальной защите, о браке и семье, жилищном законодательстве. Юристы проконсультируют по общим вопросам порядка осуществления административных процедур, порядку обжалования судебных решений, применению нового законодательства об административной ответственности. Интерес также могут представлять вопросы заключения гражданами договоров и исполнения договорных обязательств, взыскания алиментов с лиц, находящихся на территории иностранных государств, признание и исполнение решений судов Беларуси на территории иностранных государств, истребование документов о регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств.

В числе вопросов, по которым можно проконсультироваться, касающиеся отчуждения недвижимого имущества, порядка оформления наследственных прав, составления завещаний, договоров дарения, удостоверения доверенностей, совершения исполнительных надписей, а также создание и ликвидация бизнеса, лицензирования деятельности по оказанию юридических услуг и др.

Такие акции для органов и организаций системы Минюста, белорусского нотариата и адвокатуры стали традиционными.

Нотариусы 15 марта в течение дня также проконсультируют бесплатно. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".

Также сегодня во всех адвокатских образованиях малоимущим будет оказана юридическая помощь в виде консультирования бесплатно.

Аналогичные акции пройдут в главных управлениях юстиции облисполкомов, Минского горисполкома в формате прямых телефонных линий.-0-