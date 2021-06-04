Получить разрешение на аэрофотосъемку можно в электронной форме - Минобороны

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве обороны Беларуси активирована административная процедура "Выдача разрешения на проведение аэрофотосъемки и аэромагнитной съемки" в электронной форме. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"Теперь юридические лица могут направить заявку, используя единый портал электронных услуг. Номер услуги - 21.5. Физические лица могут подать заявку на выдачу разрешения на проведение аэрофотосъемки и аэромагнитной съемки, направив сканированный запрос по электронной почте afs@mod.mil.by", - рассказали в Минобороны.

Предполагается, что перевод административной процедуры в электронную форму ускорит получение разрешений на аэрофотосъемку.-0-