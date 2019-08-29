29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Получить водительскую справку можно будет у терапевта. Об этом в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ заявил министр здравоохранения Владимир Караник, сообщает БЕЛТА.

По словам министра, в ближайшие годы каждый человек сможет иметь личный кабинет (зарегистрироваться и иметь свой пароль), куда он сможет зайти и подготовить выписку о своем состоянии здоровья. Туда будет попадать вся информация о последних диагнозах, результатах анализов, у кого под наблюдением стоит данный пациент. Эту выписку можно будет заказать и получить на электронную почту.

Второй вариант (он сейчас обсуждается) заключается в том, что врач общей практики сможет продлить справку при условии, если у обратившегося к нему человека за прошедшие пять лет не были выявлены заболевания, которые препятствуют управлению транспортным средством. Это будет возможным, если у врача общей практики будет отоскоп (т.е. он сможет проверить состояние слуха), все необходимое для проверки зрения. "Обычные манипуляции, которые может выполнить терапевт или врач общей практики, плюс отсутствие информации, что были заболевания, препятствующие вождению, - и человеку будет автоматически продлена эта справка", - отметил министр.-0-