Получившие вакцину от COVID-19 добровольцы чувствуют себя хорошо - Минздрав

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Получившие вакцину от COVID-19 добровольцы чувствуют себя хорошо, заявил журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный врач Александр Тарасенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Все чувствуют себя хорошо. Осложнений не зафиксировано", - сказал Александр Тарасенко.
/Будет дополнено/.-0-
В Беларуси от гриппа привито 12% от подлежащих вакцинации граждан - Тарасенко
"Вакцинация от гриппа в стране началась 15 сентября и будет продолжаться до 1 декабря. Запланировано привить не менее 40% населения республики.