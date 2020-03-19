19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полуфинал конкурса "Мисс Беларусь - 2020" переносится на неопределенный срок, о дате проведения станет известно позже. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной школы красоты.

"Полуфинал "Мисс Беларусь - 2020", который должен был пройти 21 марта, переносится на неопределенный срок. О новой дате сообщим позже", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, в полуфинале конкурса должны встретиться 142 красавицы со всей Беларуси. В отличие от предыдущего этапа в полуфинале конкурсанткам разрешено все: нарядные платья, украшения, визаж, прическа. Но пройтись в купальниках смогут не все - некоторым девушкам было рекомендовано похудеть или поправиться. Жюри проверит, справились ли участницы с задачей. В конце полуфинала красавицы отправятся на фотопробы.

По результатам кастинга выберут от 25 до 35 финалисток. Около месяца они будут готовиться к итоговому шоу, репетировать выходы, проходить различные промежуточные испытания, участвовать в культурных и социальных проектах. Планировалось, что имя самой красивой белоруски станет известно 15 мая.-0-