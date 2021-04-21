Пользователи "Колобайк" получат специальные бонусы от ВТБ и VISA

Банк ВТБ (Беларусь) совместно с глобальной компанией платежных технологий Visa и шерингом "Колобайк" второй год подряд предлагают специальные условия для пользователей велопроката. В этом году воспользоваться услугами шеринга смогут жители не только столицы, но и Барановичей, Бреста, Пинска и Солигорска.

Владельцы карточек Visa банка ВТБ (Беларусь) на протяжении всего велосезона будут получать бонусы от "Колобайк": бесплатные начало аренды и 15 минут на каждую 3-ю поездку, а также бесплатные начало аренды и 30 минут на каждую 5-ю поездку.

Ежемесячно 10 самых активных пользователей шеринга, являющихся держателями карточек Visa банка ВТБ (Беларусь), получат 15 бесплатных минут проката велосипедов.

Стоимость начала аренды осталась такой же, как и в прошлом велосезоне: 50 копеек для велосипедов и 1 рубль для электровелосипедов и электросамокатов.

Ольга Атапович, заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь): "Мы рады продолжить успешное партнерство с компаниями Visa и "Колобайк" и представить владельцам карт Visa банка специальные условия при совершении поездок. Тысячи людей уже оценили преимущества и удобство сервиса, который стал настоящей альтернативой использования общественного и личного транспорта. Нам также особенно приятно отметить расширение границ шеринга и развитие городского велопроката за пределами столицы".

Для получения бонусов необходимо скачать и установить мобильное приложение Kolobike, пополнить депозит и совершить поездку. Начало аренды для новых клиентов, а также 30-минутная поездка будут бесплатными.

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