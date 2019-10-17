Пользователи портала "Мая рэспублiка" смогут сами контролировать исполнение своих заявок

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователям "Мая рэспублiка" 115.бел представят доступ к данным о заявках, поступившим по телефону, в приложениях и на портале. Об этом сообщил директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максим Бардович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Сейчас такой функционал тестируется. После этого граждане смогут контролировать свои заявки самостоятельно, отправлять их при необходимости на доработку с постановкой на контроль единой диспетчерской службы без участия оператора контакт-центра. "То есть жителям не потребуется второй раз набирать контакт-центр", - отметил Максим Бардович.

Он подчеркнул, что, запустив портал "Мая рэспублiка", предприятие перешло к принципиально новому этапу развития инфраструктуры. Теперь вся информация обрабатывается в одной системе. Статистика включает обращения по двум каналам - через портал и диспетчерскую службу. По последним данным, в единой система зафиксированы обращения более 1 млн граждан по всей республике. "Это те, кто обратился либо по одному, либо по второму каналу", - добавил Максим Бардович.

Портал городского хозяйства "Мой горад" (теперь изменил название на "Мая рэспублiка" 115.бел) начал работу в Минске в 2015 году. В 2017-м он был запущен в Витебске, а в 2018-м - во всех районных и областных центрах. С использованием программного обеспечения Центра информационных технологий Мингорисполкома созданы единые диспетчерские службы с коротким номером 115. Они работают в республиканской автоматизированной системе. Это позволяет обеспечить единый сбор статистики, а также регистрацию заявок пользователей в любом из контакт-центров 115, вне зависимости от адреса, по которому подается заявка.-0-

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