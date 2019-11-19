"Помните, что у всех у вас есть дети. Я вас предупредил", высшая мера и раковые опухоли - как угрожали избирательным комиссиям

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окружные избирательные комиссии продолжают сообщать о фактах вмешательства в их работу национальных наблюдателей, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал председатель Могилевской областной избирательной комиссии Валерий Берестов на итоговом заседании, в регионе было более 4,5 тыс. национальных наблюдателей, в основном это ответственные и добросовестные люди. "Но, к сожалению, на многих участках национальные наблюдатели и доверенные лица кандидатов вели себя некорректно: мешали ходу выборов, пытались создавать конфликтные ситуации, провоцировали комиссии на местах. Во многих случаях за такое поведение наблюдателей лишали аккредитации. Участковые комиссии действовали строго в соответствии с избирательным законодательством Республики Беларусь", - отметил Валерий Берестов.

Как стало известно, нарушения со стороны наблюдателей, кандидатов в депутаты и их доверенных лиц фиксировались как во время досрочного голосования, так и непосредственно 17 ноября. Так, окружным избиркомом Светлогорского округа №46 11 ноября были вынесены предупреждения кандидатам партий "Справедливый мир" и ОГП за нарушения ст.45 Избирательного кодекса. В ход шли угрозы уголовным преследованием, цитата одного из них - "Помните, что у всех у вас есть дети. Я вас предупредил".

На избирательном участке №24 Брестского-Восточного избирательного округа №3 наблюдатель кампании "Правозащитники за свободные выборы" оказывал давление на председателя избиркома и "призывал сложить свои полномочия".

В Барановичах давлением на членов комиссий и угрозами уголовной ответственностью занимались кандидаты в депутаты от трех политических сил, распространявшие свое письменное обращение на участках.

На избирательном участке №31 Бобруйско-Ленинского избирательного округа №78 наблюдатель-активист ОГП и профсоюза РЭП под свою видеозапись также угрожал председателю участковой комиссии уголовной ответственностью и обвинял в фальсификации выборов еще 14 ноября.

В Минске 13 ноября работе комиссии участка №571 по Восточному избирательному округу №106 мешал наблюдатель Ю.Губаревич (лидер движения "За Свободу"), он же пригласил туда неаккредитованных журналистов и вызывал на этот и другие участки милицию.

17 ноября на участке №22 Гомельско-Советского избирательного округа №34 независимому наблюдателю, а также видеоблогеру - доверенному лицу одного из кандидатов были вынесены предупреждения за видеосъемку, что вызвало неадекватную реакцию. "Предупреждаю: руки будут гореть, языки, глаза у вас, но не сразу, может быть, раковые опухоли образуются. Вы будете сидеть в тюрьме все, некоторых, особенно председателей, к высшей мере наказания будем просить", - цитата со стрима видеоблогера с участка. -0-