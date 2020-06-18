Помочь может каждый: в Беларуси прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню беженцев

18 июня состоялась пресс-конференция с участием Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси, департамента по гражданству и миграции МВД и Госпогранкомитета республики. В мероприятии приняла участие посол доброй воли УВКБ ООН, заслуженная артистка Республики Беларусь Искуи Абалян.

Распространение пандемии коронавируса значительно повлияло на работу с беженцами. Так, чтобы минимизировать необходимость посещения офиса Белорусского общества Красного Креста (через Белорусский Красный Крест оказывается непосредственная помощь беженцам – Прим. ред.), наиболее уязвимым лицам, находящимся под мандатом УВКБ ООН, была выдана ежемесячная материальная помощь сразу на 3 месяца вперед (апрель-июнь). Все мероприятия, в том числе по случаю Дня беженцев, перенесены в онлайн-формат. УВКБ ООН в Беларуси подготовило информационные материалы о пандемии COVID-19, предупреждении домашнего насилия, службах оказания помощи, в том числе для распространения в центрах временного размещения лиц, ищущих убежище. Был усилен мониторинг доступа к территории и к государственной процедуре по определению статуса беженца. С марта по май текущего года специальную материальную помощь в эквиваленте 5368 долларов США получили 42 человека, экономически пострадавшие из-за пандемии коронавируса. Также материальная помощь в эквиваленте 1461 доллар США была оказана 15 медицинским работникам УВКБ ООН.

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун отметил, что за время реализации законодательства о вынужденной миграции в Республике Беларусь с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты обратились около 9500 иностранцев из 71 государства. Из них статус беженца получили 954 лица, а дополнительная защита предоставлена более 3000 вынужденным мигрантам. В этом году количество обратившихся составило более 260 человек, около 75% из которых – граждане Украины. Среднестатистический портрет вынужденного мигранта, который проживет на территории Беларуси, выглядит следующим образом: лицо трудоспособного возраста, имеющее работу, зачастую это семья с одним или более ребенком. Также следует отметить, что на территории Беларуси, при содействии УВКБ ООН, функционируют три центра временного проживания для мигрантов, ходатайствующих о защите.

"За последние годы география лиц, заявивших о ходатайстве на государственной границе, расширилась. Это граждане Камеруна, Йемена, Египта, Украины, Афганистана, Сирии, Турции и других стран. К нам часто обращались женщины с малолетними и грудными детьми, а также лица, имеющие различного рода заболевания", - отметил заместитель начальника управления предварительного расследования Государственного пограничного комитета Беларуси Алексей Сытенков.

Посол доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян призвала всех не оставаться равнодушными к проблеме беженцев и лиц без гражданства и найти возможности присоединиться к общему делу помощи через Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев или партнерские организации.

"Сквозь призму вызовов, с которыми сталкиваются люди по всему миру, в том числе беженцы и вынужденно-перемещенные лица, в период пандемии, мы особенно видим, как важны взаимопомощь и единство. Накануне Всемирного дня беженцев от лица УВКБ ООН я призываю каждого приложить все усилия, чтобы развивать это глобальное движение солидарности и действия. Абсолютно все: государственные органы, бизнес-сообщество, общественные организации, учебные заведения и каждый из нас в отдельности – у всех есть возможность помочь, важен любой вклад. Вклад в распространение ценностей инклюзии, уважения и достойного отношения ко всем, в том числе к беженцам, лицам, ищущим убежище, и лицам без гражданства. Мы сильнее, когда работаем вместе", – подчеркнул Представитель УВКБ ООН в Беларуси Жан-Ив Бушарди.

В ближайшее время Беларусь планирует присоединиться к конвенциям ООН о статусе апатридов 1954 года и о сокращении безгражданства 1961 года. Об этом страна заявила в октябре прошлого года на сегменте высокого уровня 70-й сессии Исполнительного комитета УВКБ ООН.

Справочно: УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев – всемирная организация, чьи усилия направлены на спасение жизней, защиту прав и создание лучшего будущего для беженцев, лиц, ищущих убежище, внутренне перемещенных людей и лиц без гражданства. Агентство стремится обеспечить право каждого человека, бегущего от насилия, преследования, войны или катастрофы в родной стране, искать убежище и получить защиту в другом государстве. Представительство УВКБ ООН в Беларуси способствует вовлечению бизнес-сектора в гуманитарную деятельность, а также ведет совместную деятельность с органами государственного управления и неправительственными организациями. УВКБ ООН в Беларуси работает с сентября 1995 г.

Информационный партнер мероприятия – Белорусское телеграфное агентство.