Помочь может каждый: в Беларуси прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню беженцев

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 18 июня 2020
Минск Переменная облачность +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:45 Освободившийся из СИЗО ограбил цветочный магазин в Гомеле Происшествия
16:36 Продажи круглого леса через БУТБ в январе - мае выросли на 23% Экономика
16:35 В Париже с 22 июня возобновят работу все станции метро В мире
16:31 "Белнефтехим": в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти Экономика
16:29 Суд вынес приговор по жестокому убийству в Ушачах Происшествия
16:26 Четыре человека погибли в результате стрельбы на севере Москвы В мире
16:25 Макей на международном форуме подчеркнул неприемлемость политизации вопросов пандемии Политика
16:23 Прокуратура Витебской области требует повысить эффективность борьбы с наркотиками Регионы
16:20 РЕПОРТАЖ: "К Дню письменности вы наш город не узнаете". Как Белыничи наводят красоту Регионы
16:13 Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии В мире
16:07 Минприроды: причиной гибели рыбы в Немане могло стать поступление болотной воды Общество
15:58 Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет в БЕЛТА 19 июня Общество
15:54 Евросоюз продлил на год санкции по Крыму В мире
15:53 В Гродно прокуратура помогла признать увольнение сотрудника предприятия незаконным Регионы
15:51 Помочь может каждый: в Беларуси прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню беженцев Общество
15:45 Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы В мире
15:41 Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале рекламной игры "Вперед к победам с ВТБ и Visa!" Экономика
15:40 БЕЛАЗ с начала года поставил продукцию в 20 стран Экономика
15:34 В 6-й горбольнице Минска пролечили более 1,9 тыс. пациентов с начала эпидемии COVID-19 Регионы
15:29 В России разблокируют Telegram Технологии
15:16 Более 15,5 тыс. абитуриентов прошли репетиционное тестирование онлайн на сайте РИКЗ Общество
14:42 В Китае открыли механизм плазменной терапии для быстрого уничтожения раковых клеток В мире
14:38 МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN Технологии
14:34 Черные копатели мешают устанавливать имена обнаруженных погибших - Минобороны Общество
14:32 Обновленные КоАП и ПиКоАП на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент Общество
14:24 Образовательный проект для родителей с инвалидностью стартовал в Беларуси Общество
14:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента с COVID-19 Общество
14:12 РНПЦ спорта получил гуманитарную помощь из Арабских Эмиратов Спорт
14:11 В Червенском районе годовалая девочка упала в бочку с водой Происшествия
14:09 Поисковики установили имена двух узников шталага-352 в Масюковщине Регионы
Все новости
Все новости
Общество
18 июня 2020, 15:51

Помочь может каждый: в Беларуси прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню беженцев

18 июня состоялась пресс-конференция с участием Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси, департамента по гражданству и миграции МВД и Госпогранкомитета республики. В мероприятии приняла участие посол доброй воли УВКБ ООН, заслуженная артистка Республики Беларусь Искуи Абалян.

Распространение пандемии коронавируса значительно повлияло на работу с беженцами. Так, чтобы минимизировать необходимость посещения офиса Белорусского общества Красного Креста (через Белорусский Красный Крест оказывается непосредственная помощь беженцам – Прим. ред.), наиболее уязвимым лицам, находящимся под мандатом УВКБ ООН, была выдана ежемесячная материальная помощь сразу на 3 месяца вперед (апрель-июнь). Все мероприятия, в том числе по случаю Дня беженцев, перенесены в онлайн-формат. УВКБ ООН в Беларуси подготовило информационные материалы о пандемии COVID-19, предупреждении домашнего насилия, службах оказания помощи, в том числе для распространения в центрах временного размещения лиц, ищущих убежище. Был усилен мониторинг доступа к территории и к государственной процедуре по определению статуса беженца. С марта по май текущего года специальную материальную помощь в эквиваленте 5368 долларов США получили 42 человека, экономически пострадавшие из-за пандемии коронавируса. Также материальная помощь в эквиваленте 1461 доллар США была оказана 15 медицинским работникам УВКБ ООН.

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун отметил, что за время реализации законодательства о вынужденной миграции в Республике Беларусь с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты обратились около 9500 иностранцев из 71 государства. Из них статус беженца получили 954 лица, а дополнительная защита предоставлена более 3000 вынужденным мигрантам. В этом году количество обратившихся составило более 260 человек, около 75% из которых – граждане Украины. Среднестатистический портрет вынужденного мигранта, который проживет на территории Беларуси, выглядит следующим образом: лицо трудоспособного возраста, имеющее работу, зачастую это семья с одним или более ребенком. Также следует отметить, что на территории Беларуси, при содействии УВКБ ООН, функционируют три центра временного проживания для мигрантов, ходатайствующих о защите.

"За последние годы география лиц, заявивших о ходатайстве на государственной границе, расширилась. Это граждане Камеруна, Йемена, Египта, Украины, Афганистана, Сирии, Турции и других стран. К нам часто обращались женщины с малолетними и грудными детьми, а также лица, имеющие различного рода заболевания", - отметил заместитель начальника управления предварительного расследования Государственного пограничного комитета Беларуси Алексей Сытенков.

Посол доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян призвала всех не оставаться равнодушными к проблеме беженцев и лиц без гражданства и найти возможности присоединиться к общему делу помощи через Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев или партнерские организации.

"Сквозь призму вызовов, с которыми сталкиваются люди по всему миру, в том числе беженцы и вынужденно-перемещенные лица, в период пандемии, мы особенно видим, как важны взаимопомощь и единство. Накануне Всемирного дня беженцев от лица УВКБ ООН я призываю каждого приложить все усилия, чтобы развивать это глобальное движение солидарности и действия. Абсолютно все: государственные органы, бизнес-сообщество, общественные организации, учебные заведения и каждый из нас в отдельности – у всех есть возможность помочь, важен любой вклад. Вклад в распространение ценностей инклюзии, уважения и достойного отношения ко всем, в том числе к беженцам, лицам, ищущим убежище, и лицам без гражданства. Мы сильнее, когда работаем вместе", – подчеркнул Представитель УВКБ ООН в Беларуси Жан-Ив Бушарди.

В ближайшее время Беларусь планирует присоединиться к конвенциям ООН о статусе апатридов 1954 года и о сокращении безгражданства 1961 года. Об этом страна заявила в октябре прошлого года на сегменте высокого уровня 70-й сессии Исполнительного комитета УВКБ ООН.

Справочно:

УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев – всемирная организация, чьи усилия направлены на спасение жизней, защиту прав и создание лучшего будущего для беженцев, лиц, ищущих убежище, внутренне перемещенных людей и лиц без гражданства. Агентство стремится обеспечить право каждого человека, бегущего от насилия, преследования, войны или катастрофы в родной стране, искать убежище и получить защиту в другом государстве. Представительство УВКБ ООН в Беларуси способствует вовлечению бизнес-сектора в гуманитарную деятельность, а также ведет совместную деятельность с органами государственного управления и неправительственными организациями. УВКБ ООН в Беларуси работает с сентября 1995 г.

Информационный партнер мероприятия – Белорусское телеграфное агентство.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
беженцы пресс-конференции
Новости рубрики Общество
Александр Гиряев Минприроды: причиной гибели рыбы в Немане могло стать поступление болотной воды
Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет в БЕЛТА 19 июня
Наталья Вайтехович Более 15,5 тыс. абитуриентов прошли репетиционное тестирование онлайн на сайте РИКЗ
Черные копатели мешают устанавливать имена обнаруженных погибших - Минобороны
Ольга Чуприс Обновленные КоАП и ПиКоАП на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент
Фото из архива Образовательный проект для родителей с инвалидностью стартовал в Беларуси
Главное
Во время совещания "Не нужно цепляться к людям по мелочам" - Лукашенко об изменении административного законодательства
В Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента с COVID-19
Открытый диалог власти и граждан позволяет видеть проблемы и принимать своевременные решения - Кунцевич
Как Белагропромбанк заботится о своих клиентах и помогает медикам
Топ-новости
"Белнефтехим": в III квартале предусмотрена возможность поставки из РФ по трубе 5,75 млн т нефти
Минздрав и рестораторы дали рекомендации объектам общественного питания по профилактике COVID-19
"Марафон поддержки" отразил сплоченность в борьбе с коронавирусом - Щеткина
Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля
"Минск Мир": последние квартиры на акции! В современном комплексе сейчас – лучшие условия для покупки!
МТС первым в Беларуси запустил услугу на базе технологии SD-WAN
Пресс-конференция о строительстве арендного жилья пройдет в БЕЛТА 19 июня
РЕПОРТАЖ: "К Дню письменности вы наш город не узнаете". Как Белыничи наводят красоту
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 18-22 июня
Жаркая погода сохранится в Беларуси в выходные
Образовательный проект для родителей с инвалидностью стартовал в Беларуси
Совет Республики начал проводить онлайн-стримы в социальных сетях
БЖД открывает регулярное движение электропоездов Светлогорск - Жлобин - Минск
Скоропортящиеся продукты следует покупать только в магазинах с холодильным оборудованием - Минздрав
Первый укос трав проведен в Беларуси на 71,4% площадей
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.