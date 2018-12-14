Помогать обратившимся на приемы гражданам надо строго по закону - Анфимов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство заявителей из Минска и других регионов республики, которые пришли на прием к председателю Комитета госконтроля Леониду Анфимову в Администрации Президента, ранее уже обращались в местные органы исполнительной власти, министерства и ведомства, судебные инстанции, однако не были удовлетворены полученными ответами, сообщили БЕЛТА в КГК.

Глава контрольного ведомства провел прием граждан, на котором заявители просили содействия в решении вопросов, касающихся не только их лично, но и деятельности субъектов хозяйствования, общественных объединений. "Главная цель приемов граждан заключается в том, чтобы выслушать людей, вникнуть в суть волнующей их проблемы и попытаться помочь, но только в рамках действующего законодательства и не иначе. Все должно быть по закону", - подчеркнул Леонид Анфимов.

Жительница Пуховичского района просила помочь в решении вопроса о статусе здания бывшей школы, которое она купила на аукционе в 2012 году. Тогда женщина планировала использовать недвижимость для организации бизнеса, но открытое ею ЧУП так и не начало работу. Теперь бизнес-леди хочет попробовать приспособить помещение для оказания услуг по организации отдыха и проживания, культурного досуга. Для этого просит посодействовать в изменении целевого назначения здания. Ответы по этому вопросу различных инстанций оказались неоднозначными. Для дачи компетентного заключения Леонид Анфимов поручил создать комиссию в составе представителей Миноблисполкома, Пуховичского райисполкома, Госкомимущества, Минжилкомхоза, прокуратуры и Комитета госконтроля.

Кроме того, Леонид Анфимов пообещал минчанке и ее дочери, которая передвигается на коляске, что лично обратится к мэру Минска с просьбой изыскать недостающую сумму бюджетных средств для создания безбарьерной среды в подъезде столичной многоэтажки, где живут заявительницы. Дело в том, что в доме меняют лифт, но в его кабину коляска не вписывается по габаритам. По словам женщин, они и другие жильцы (мамы с маленькими детьми в колясках, пожилые с ограниченными возможностями передвижения) заинтересованы также в расширении проемов на лестничных площадках. Расширение проемов и изготовление лифтовой кабины по индивидуальному заказу приведет к удорожанию стоимости работ ориентировочно на 30%.

По всем озвученным на приеме вопросам председатель КГК дал конкретные поручения.-0-