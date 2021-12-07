"Помогите нам!": дети в ТЛЦ вышли на очередной митинг с обращением к Европе

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дети беженцев в ТЛЦ вышли на стихийный митинг с обращениями к Европе и Папе Римскому, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня для беженцев на границе идет 30-й день. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Многие не теряют надежды на положительное разрешение своей ситуации. Сегодня беженцы, в основном дети, вышли на очередной стихийный митинг.

"Дети, как и взрослые, надеются, что Европа услышит их. Они не хотят возвращаться в Ирак", - сказала одна из беженок.

В руках у детей рукописные плакаты, на них призывы о помощи к Европе, западному миру. "Мы простые беженцы, пожалуйста, перестаньте стрелять по нам", - написано на плакатах. "Помогите нам", - скандируют дети.

Одна из беженок рассказала, что люди ходят записать видео и отправить его Папе Римскому. Они не теряют надежды. Ни оставаться в Беларуси, ни возвращаться в Ирак они не хотят.-0-