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05 августа 2021, 10:33

Помогут стволовые клетки: о новом методе лечения тяжелых пациентов с COVID-19 и первых результатах

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси разработал новый метод лечения больных с COVID-19, которые фактически находятся в двух вздохах от ИВЛ и традиционная терапия им не помогает. Он уже прошел клинические испытания. О клеточном продукте, которым в белорусских больницах уже скоро могут начать лечить сложных пациентов, рассказывают директор института кандидат медицинских наук, доцент Андрей Гончаров и заведующая лабораторией иммунологии и клеточной биофизики кандидат биологических наук Наталья Антоневич.

Андрей Гончаров: - В июне мы завершили клинические испытания нового метода лечения тяжелых пневмоний, вызванных SARS-CoV-2. Он основан на применении смеси мезенхимальных стволовых клеток (МСК), полученных от нескольких здоровых доноров. Так называемые пулированные клетки производились в нашей лаборатории, а внутривенно вводились в реанимационном отделении 10-й городской клинической больницы. Применение МСК было безопасным и хорошо переносимым.

- Кто может стать донором?

Наталья Антоневич: - Любой здоровый человек. Средний возраст доноров - от 25 до 45 лет. Желающих стать донорами тестировали на вирусные инфекции, в их крови не выявлялись маркеры ВИЧ и гепатитов.

Бросили клич среди родственников и коллег "поделиться тканями из обонятельной выстилки носа". Пулированные клетки брали под местной анестезией. Клинические исследования нового метода клеточной терапии проводили с разрешения этического комитета 10-й больницы. В группу испытуемых вошли 14 человек с тяжелой пневмонией, подтвержденным положительным ПЦР-тестом и поражением легких более 40%. При этом почти все люди имели избыточную массу тела и ряд сопутствующих болезней. Они плохо поддавались лечению, согласно протоколам Минздрава: шло ярко выраженное ухудшение состояния. Пациенты становились кандидатами на ИВЛ.

Им сделали капельное внутривенное введение МСК - 1 млн клеток на 1 кг массы тела (при массе 100 кг - 100 млн клеток). Известно, что при внутривенном введении МСК до 90% клеток оседает в легких. Там они, взаимодействуя с клетками эндотелия сосудов, системы иммунитета, эпителиальными клетками альвеол, подавляют иммунный ответ и способствуют восстановлению поврежденных тканей.

Мы наблюдали за тем, как организм добровольцев начинает восстанавливаться. Один из пациентов охарактеризовал это как "просветление в голове". Медики же отмечали улучшение их состояния по биохимическим показателям крови и показателям функции дыхания. Это свидетельствовало о том, что стволовые клетки обладают свойством подавлять воспаление. Мы же, ученые, наблюдали положительные иммунологические изменения отдельных клеток по количественному и качественному составу.

А.Г.: - При этом все протоколы лечения пневмоний Минздрава не отменялись. Клеточная терапия была дополнением. Результат лечения следующий: смертность в нашей группе из 14 тяжело больных человек оказалась на 30% ниже, чем в контрольной группе, где применялось исключительно стандартное лечение.

- То есть ваш биомедицинский клеточный продукт может предотвратить цитокиновый шторм?

А. Г.: - Тяжелые формы заболевания COVID-19 сопровождаются сверхактивацией иммунной системы, что, помимо противовирусной защиты, приводит к побочному эффекту - повреждениям ткани легких и других органов. Мы получили очень важные данные, которые указывают на гиперактивацию одних клеток и снижение активности и даже бездействие других. Сделали вывод: лечение в первую очередь должно быть направлено на подавление избыточного иммунного ответа. Клетки, которые мы применили для лечения тяжелых ковидных пневмоний, оказывают такое действие. В том числе и на продукцию клетками цитокинов.

Н. А.: - Предложенное нами лечение направлено на снижение уровня воспаления, когда в патологический процесс включаются разные типы иммунных клеток: нейтрофилы, моноциты, Т-лимфоциты.

- Исследовательская часть работы уже завершена. Может ли разработанный вами метод использоваться для массового лечения?

А. Г.: - По результатам исследований подготовлен проект инструкции по применению, в которой изложен метод лечения. Надеемся на одобрение комиссией Министерства здравоохранения и утверждение документа. Сейчас завершаем процедуру государственной регистрации нашего биомедицинского клеточного продукта - пулированные мезенхимальные стволовые клетки. Это даст возможность применять его для лечения пациентов с тяжелыми пневмониями, вызванными коронавирусом. У нас есть банк замороженных клеток, который при необходимости можно нарастить. Но для лечения большого количества людей требуется много клеток. Будем рады, если среди ваших читателей найдутся добровольцы, готовые стать донором кусочка ткани эпителия слизистой носовой оболочки. Эта процедура почти безболезненная, проводится под местной анестезией. В нос брызгают анестетик и специальным инструментом извлекают фрагмент слизистой оболочки. После такой процедуры в течение нескольких часов может ощущаться только заложенность носа.

Институт биофизики - единственное учреждение в стране, где проводят выявление Т-клеток, специфических к вирусным белкам. Помимо антител, примерно у половины вакцинированных людей в крови есть Т-лимфоциты, способные уничтожать зараженные вирусом клетки и дополнительно стимулировать выработку антител. Для эффективной защиты важно наличие как гуморального, так и клеточного иммунитета. Поэтому специалисты рекомендуют подготовиться к осеннему увеличению заболеваемости и не затягивать с вакцинацией.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-

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