Помощь белорусским семьям на подготовку детей к учебному году оказана на более чем Br27 млн

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на сумму более Br27 млн, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Разного рода помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на сумму более Br27 млн", - рассказали в ведомстве.

Во всех регионах Беларуси единовременную материальную помощь на подготовку школьников к учебному году получили 109,9 тыс. многодетных семей на 219,8 тыс. детей. Общая сумма выплат насчитывает Br15,6 млн, а ее средний размер в целом по стране составил Br71.

Выплата единовременной материальной помощи завершена во всех регионах, кроме Минска. В столице охват выплатой составляет 97%. Здесь помощь еще окажут 422 семьям на 1,7 тыс. детей.

Малообеспеченные семьи, которые воспитывают несовершеннолетних детей, имеют право на государственную адресную социальную помощь. Ее уже получили порядка 4,5 тыс. семей на 11,1 тыс. детей на сумму Br5,8 млн.

Поддержка оказывается и по месту работы родителей. За счет профсоюзных организаций помощь получили 77,7 тыс. работников на 122 тыс. детей на общую сумму Br5,3 млн.

Помимо этого, оказаны также гуманитарная, благотворительная и иные виды помощи. Ее получили 8,5 тыс. семей из социально уязвимых категорий на 17,4 тыс. детей на сумму Br448 тыс.-0-