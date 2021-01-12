Помощь почти на Br300 тыс. оказали участники акции "Наши дети" учреждениям для детей-инвалидов

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальным учреждениям с круглосуточным пребыванием детей-инвалидов во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" оказана помощь на Br298 тыс., сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Во время новогодней благотворительной акции "Наши дети", которая проходила с 10 декабря по 10 января, не остались без внимания учреждения социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей-инвалидов. Им оказали помощь примерно 140 организаций, а также около 30 физических лиц", - сказали в ведомстве.

Детские дома-интернаты и реабилитационный центр радушно встречали гостей, проводили праздничные утренники, в которых в том числе участвовали и работники Минтруда и соцзащиты, подчиненных организаций. Они оказали помощь почти на Br14,4 тыс.

Ребята также радовались подаркам от спонсоров. А для создания комфортной и уютной атмосферы в учреждения закуплены необходимые товары и оборудование либо переданы деньги для приобретения реабилитационного оборудования.

Всего в системе Минтруда и соцзащиты функционирует 9 детских домов-интернатов, в которых проживают 1,4 тыс. детей и молодых инвалидов, а также Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, в котором ежегодно проходят реабилитацию порядка 1,3 тыс. детей.-0-