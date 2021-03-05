Помощь профсоюзов в пандемию и цены на лекарства: ФПБ и Минздрав выработали механизмы взаимодействия

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире национального профцентра прошла встреча представителей Федерации профсоюзов Беларуси и Министерства здравоохранения. Главные темы обсуждения - помощь профсоюзов медицинским работникам и учреждениям здравоохранения в условиях пандемии и контроль за ценами на лекарства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

Выплаты медикам в случае болезни, содействие в обеспечении средствами индивидуальной защиты, решение вопросов, вызванных неблагоприятной эпидситуацией, на законодательном уровне - все это реализовали профсоюзы менее чем за год. Так, например, более 6 тыс. медработников, перенесших COVID-19, получили дополнительные выплаты. Это солидарная помощь всех отраслевых профсоюзов. Общая сумма выплат - свыше Br4 млн. Кроме того, во всех регионах профсоюзы закупали средства индивидуальной защиты - от масок и бахил до защитных костюмов. Только непосредственно ФПБ передала в больницы более 28 тыс. таких костюмов.

Отдельная тема для профсоюзов в этот период - совершенствование законодательства по тем вопросам, которые возникали на практике в связи с пандемией. В частности, профсоюзы добились принятия нормы, которая позволяет работникам брать три дня выходных без больничного в случае первых признаков вирусной инфекции. Также по инициативе ФПБ был скорректирован порядок предоставления льготного кредита на получение первого высшего образования. С этой проблемой столкнулись в первую очередь медицинские работники. В связи с дополнительными выплатами за работу с пациентами, больными коронавирусной инфекцией, они теряли право на получение такого кредита для своих детей. Поскольку эти выплаты не носят регулярного характера, профсоюзы настояли на том, что они не должны учитываться при предоставлении кредита.

"Безусловно, в условиях распространения коронавирусной инфекции нагрузка на учреждения здравоохранения, медицинских работников значительно возросла. В этих условиях помощь профсоюза была и остается очень своевременной и актуальной, - подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. - Это наш социальный партнер. Взаимодействие позволило нам получать обратную связь о том, чем дышат наши коллективы, какие вопросы волнуют работников, позволило вместе решать насущные проблемы. Профсоюз действительно является проводником интересов сотрудников. Вместе с профсоюзами в первые же месяцы, когда началась пандемия, были открыты горячие линии, проводилась работа в коллективах. Именно профсоюзы информировали Минздрав о том, где работники не в полной мере получали средства индивидуальной защиты или дезсредства. Надеюсь, что профсоюзы продолжат оказывать необходимую помощь как самим работникам, так и учреждениям здравоохранения".

Как подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, главная задача - вовремя поддержать людей. "Многие инициативы нам уже удалось реализовать. Но есть темы, которые требуют дальнейшей проработки. Например, в прошлом году профсоюзы выступили с инициативой дополнительного страхования медиков. Речь в данном случае идет о страховании профессиональных рисков и страховании от неправомерных действий третьих лиц. На сегодня уже подготовлен соответствующий проект документа. Мы считаем, что этот вопрос необходимо оперативно решать: как показывает практика, это актуальная тема для медицинских работников", - сказал он.

Профсоюзы также продолжат активно взаимодействовать с министерством по вопросу ценообразования на лекарства. С 1 марта профсоюзы проводят еженедельный мониторинг цен. В каждом районе и городе анализируется стоимость и наличие лекарственных средств по 50 позициям. К слову, первые результаты мониторинга показали, что в большинстве случаев в аптеках республики имеются практически все из перечня лекарств, пользующихся повышенным спросом у населения. Отсутствие какого-либо лекарственного средства не носит массовый характер. Для того чтобы в дальнейшем оперативно решать возможные проблемные вопросы, ФПБ и Минздрав выработали механизм взаимодействия по обмену информацией, совместной работе для совершенствования законодательства о ценообразовании на лекарства.

Кроме того, ФПБ сравнила стоимость отдельных востребованных лекарственных средств в Беларуси и соседних странах. По некоторым позициям лекарств одного и того же наименования и производителя в нашей стране цены оказались существенно выше, чем в Украине, Казахстане, России. Как было отмечено во время встречи, Минздрав анализирует причины такой разницы, вырабатываются системные решения для уравновешивания цен.

Проводится комплексная работа по уменьшению стоимости наиболее востребованных лекарств. "Снижаются применяемые надбавки, в аптечной сети предоставляются скидки, ведутся переговоры с производителями о снижении контрактной цены. Вместе с тем на сегодня остаются вопросы законодательного характера. Их решение позволит упростить выход на белорусский рынок лекарственных средств из-за рубежа, а также снизить их стоимость", - добавили в ФПБ.-0-