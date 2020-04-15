Помощь в различных форматах в возвращении в Беларусь оказана уже более 6,8 тыс. соотечественников - МИД

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь в различных форматах в возвращении на родину оказана уже более 6,8 тыс. соотечественников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

За текущие сутки подавляющее большинство белорусов вернулись из Польши, воспользовавшись организованными при содействии загранучреждений автобусными маршрутами.

Соотечественников в Минск сегодня доставит рейс "Белавиа" из Турции, которым также воспользовались для дальнейшего возвращения домой граждане США, Франции, Великобритании, Германии и других стран.

Совместными усилиями посольств Беларуси в Венгрии и Австрии 14-15 апреля оказано содействие шести гражданам в транзите из Словении и Хорватии до аэропорта Будапешта с последующим вылетом рейсом ОАО "Белавиа". Их прибытие в Минск ожидается сегодня вечером.

На завершающем этапе находятся процедуры по формализации выработанных всеми вовлеченными организациями подходов по вариантам вывоза граждан Беларуси из наиболее проблемных регионов, в первую очередь из Индии (штат Гоа).

Дополнительно МИД обращает внимание, что по 14 мая продлен режим чрезвычайного положения в Румынии; до 10 мая продлен режим чрезвычайного положения в Грузии, в том числе введен запрет на въезд/выезд всех граждан из городов Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави; сохраняется география регулярных рейсов ОАО "Белавиа" в европейский регион и Израиль.

Во внешнеполитическом ведомстве призывают отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел.-0-