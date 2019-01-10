Помощь волонтеров БРСМ востребована зимой у одиноких пожилых людей

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь волонтеров БРСМ востребована в зимний период у одиноко проживающих пожилых людей, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

"С 1 декабря на горячие линии помощи пожилым людям, которые открыты при каждом территориальном комитете Белорусского республиканского союза молодежи, поступило около 500 звонков, помощь оказана более 1,2 тыс. пожилым людям. Если говорить о видах помощи, то стоит выделить три основных аспекта: очистка придомовой территории от снега в частном секторе, колка и складирование дров, если возникает необходимость - доставка воды. С такими просьбами чаще всего обращаются на наши горячие линии", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, в период новогодних праздников волонтеры готовили пожилым людям приятные сюрпризы и подарки, помогали навести порядок в доме. Кроме того, волонтерские отряды "Доброго сердца" совместно с представителями молодежных отрядов охраны правопорядка, студенческих отрядов посещают отдаленные уголки страны, чтобы проверить, в каких условиях проживают пожилые люди, в каком состоянии находится отопительное оборудование, исправно ли печное отопление. Также обновляется информация по спискам закрепленных за территориальными комитетами БРСМ одиноко проживающих пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова подчеркнула, что горячие линии продолжают работу. "Мы ежедневно принимаем звонки с 9.00 до 18.00. Так, 14 января волонтеры Кировской районной организации БРСМ придут на помощь к блокаднице Галине Бураковой. Они не только навестят пожилую женщину, поздравят ее с праздниками, но и помогут ей расчистить дворовую территорию от снега и по хозяйству. А в Рестянском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Чаусском районе волонтеры проведут праздничную концертную программу, посвященную празднованию старого Нового года. Также благотворительная акция "Мы выбираем помощь пожилым людям" сделает остановку в Хотимске. Помощь по хозяйству будет оказана ветерану педагогического труда Раисе Старосветской. Наших волонтеров ждут не только в Могилевской области. Это только несколько примеров. Ребята всегда готовы браться "ЗаДело!" и помогать одиноким пожилым людям в нужную минуту", - добавила она. -0-