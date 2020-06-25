Помощник Президента Валерий Бельский проведет прием граждан на БМЗ

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский посетит сегодня Белорусский металлургический завод, сообщает БЕЛТА.

Там же будет проведен личный прием граждан.

В плановом порядке руководство Администрации Президента продолжает проводить выездные приемы граждан в различных регионах страны. Граждане смогут лично донести свои проблемы до руководителей высокого уровня, а также обсудить вопросы, касающиеся актуальных аспектов развития их малой родины и республики в целом.

Основная цель - неформальное, живое общение с людьми для оперативного решения вопросов локального характера, а также обобщения и анализа проблем, требующих решения на республиканском уровне, в том числе с участием главы государства.-0-