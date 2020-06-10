Помощники Президента проведут прямые телефонные линии 10-12 июня

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощники Президента - инспекторы по Гомельской, Гродненской, Минской областям и городу Минску проведут 10-12 июня прямые телефонные линии для населения, сообщает БЕЛТА.

10 июня прямую телефонную линию в администрации Партизанского района столицы проведет помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима.

Завтра, 11 июня, свои вопросы можно будет задать сразу двум помощникам. В Гомельском облисполкоме будет отвечать на звонки помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, в Дятловском райисполкоме - помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.

В пятницу, 12 июня, прямая телефонная линия пройдет в Минском облисполкоме - с гражданами будет общаться помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

Основная цель таких телефонных линий - прямое общение с гражданами регионов и принятие в максимально сжатые сроки на месте исчерпывающих мер по разрешению поставленных вопросов. При необходимости для изучения наиболее острых проблем и выработки алгоритма их решения представители Президента выезжают на места.

Работа в формате прямых линий позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, затрагивающих интересы людей, узнать большой срез мнений для последующего обобщения и информирования главы государства.-0-