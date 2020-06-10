Помощники Президента проведут прямые телефонные линии 10-12 июня

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 10 июня 2020
Минск Малооблачно +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:50 Коронавирус меняет потребительское поведение россиян: это может затормозить восстановление экономики В мире
10:49 Первый укос трав проведен в Беларуси на 40,8% площадей Экономика
10:48 В Витебске задержали опытную карманницу Происшествия
10:40 Встреча одноклассников в Могилеве закончилась угоном микроавтобуса Происшествия
10:15 Беларусь ограничивает ввоз птицы из Индии из-за птичьего гриппа Экономика
10:13 МЭА: в 2020 году ожидается самое большое в истории падение рынка газа В мире
10:08 Аварийные бригады "Минскэнерго" работают в усиленном режиме из-за жары Регионы
10:07 Минчанин похитил электросамокат из магазина, в который хотел устроиться на работу Происшествия
10:02 Бесплатный Wi-Fi появится в трамваях Минска в ближайшее время Регионы
09:53 Чартерные полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 1 июля Общество
09:40 Береговая охрана Туниса обнаружила тела 20 мигрантов В мире
09:17 БГУ показал самые высокие позиции за всю историю участия в мировом рейтинге QS Общество
09:06 В Норильске обработали сорбентом более 40 тыс. кв.м загрязненной топливом территории В мире
09:01 Следствие по крушению рейса MH17 опровергло версию причастия украинского "Бука" В мире
09:00 "Парк Челюскинцев": квартиры без ожидания! В престижном комплексе раскупается новый полностью готовый дом! Общество
09:00 "Спорт-пари": новости для участников игр Общество
08:42 МЧС Беларуси и Латвии помогли паре, попавшей в непогоду на Освейском озере Происшествия
08:27 Канада и США могут продлить закрытие границы из-за пандемии до середины июля В мире
08:07 Число заболевших COVID-19 в мире превысило 7 млн В мире
08:06 МОК намерен к сентябрю завершить подготовку плана проведения Игр в Токио Спорт
07:55 В Гродно студотрядовцы благоустроят территории медучреждений Регионы
07:46 Руководители около 40 ТПП обсудили восстановление экономики от последствий пандемии COVID-19 Экономика
07:38 Новый резидент СЭЗ "Брест" намерен инвестировать в производство мебели более 25 млн евро Экономика
07:33 В Аргентине выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
07:23 Две группы добровольцев отобраны для испытаний российской вакцины от коронавируса В мире
07:17 Начался прием заявок для участия в конкурсе "Инновации в онлайн-образовании" Общество
07:04 Власти США намерены арестовать организаторов беспорядков в стране В мире
07:01 Помощники Президента проведут прямые телефонные линии 10-12 июня Общество
07:00 Лукашенко рассчитывает на повышение уровня политического диалога с Португалией Президент
07:00 Картина дня: Президент об обеспечении нацбезопасности, чартеры в Турцию и температурные рекорды Общество
Все новости
Все новости
Общество
10 июня 2020, 07:01

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии 10-12 июня

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Вопрос электроотопления жилфонда волновал жителей Витебской области на приеме у Линевича
Маркевич поручил благоустроить до 3 июля площадку у воинского обелиска в Бресте

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощники Президента - инспекторы по Гомельской, Гродненской, Минской областям и городу Минску проведут 10-12 июня прямые телефонные линии для населения, сообщает БЕЛТА.

10 июня прямую телефонную линию в администрации Партизанского района столицы проведет помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима.

Завтра, 11 июня, свои вопросы можно будет задать сразу двум помощникам. В Гомельском облисполкоме будет отвечать на звонки помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, в Дятловском райисполкоме - помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.

В пятницу, 12 июня, прямая телефонная линия пройдет в Минском облисполкоме - с гражданами будет общаться помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

Основная цель таких телефонных линий - прямое общение с гражданами регионов и принятие в максимально сжатые сроки на месте исчерпывающих мер по разрешению поставленных вопросов. При необходимости для изучения наиболее острых проблем и выработки алгоритма их решения представители Президента выезжают на места.

Работа в формате прямых линий позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, затрагивающих интересы людей, узнать большой срез мнений для последующего обобщения и информирования главы государства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
обращения граждан прямая линия соцзащита
Новости рубрики Общество
Фото из архива Чартерные полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 1 июля
Фото из архива БГУ показал самые высокие позиции за всю историю участия в мировом рейтинге QS
"Парк Челюскинцев": квартиры без ожидания! В престижном комплексе раскупается новый полностью готовый дом!
"Спорт-пари": новости для участников игр
Фото из архива Начался прием заявок для участия в конкурсе "Инновации в онлайн-образовании"
Картина дня: Президент об обеспечении нацбезопасности, чартеры в Турцию и температурные рекорды
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно
В Беларуси выздоровели и выписаны 24 506 пациентов с COVID-19
Беларусь гордится продукцией БЕЛАЗа - Кочанова
Помощники Президента проведут прямые телефонные линии 10-12 июня
Топ-новости
Картина дня: Президент об обеспечении нацбезопасности, чартеры в Турцию и температурные рекорды
Минэнерго Беларуси: в переговорах с РФ по поставкам газа отрабатываются взаимоприемлемые решения
Чартерные полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 1 июля
"Парк Челюскинцев": квартиры без ожидания! В престижном комплексе раскупается новый полностью готовый дом!
Бесплатный Wi-Fi появится в трамваях Минска в ближайшее время
Руководители около 40 ТПП обсудили восстановление экономики от последствий пандемии COVID-19
БГУ показал самые высокие позиции за всю историю участия в мировом рейтинге QS
Аварийные бригады "Минскэнерго" работают в усиленном режиме из-за жары
Более 2 тыс. предложений и замечаний по совершенствованию КоАП поступило от белорусов
ЕЭК будет давать прогнозы производства основных видов сельхозпродукции на 5 и 10 лет
Беларусь подтвердила заинтересованность в скорейшем вступлении в ВТО на взаимоприемлемых условиях
Более 200 пациентов получили плазму переболевших COVID-19
В Минске обновили график отключения горячей воды на июнь
"Белнефтехим" ожидает прибытия первой американской нефти на "Нафтан" 11 июня
Выдача сертификатов ЦТ начнется в Беларуси с 24 июля
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.