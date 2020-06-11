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Общество
11 июня 2020, 07:00

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии 11-12 июня

Фото из архива
Фото из архива
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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощники Президента - инспекторы по Гомельской, Гродненской, Минской областям проведут 11-12 июня прямые телефонные линии для населения, сообщает БЕЛТА.

Сегодня свои вопросы можно будет задать сразу двум помощникам. В Гомельском облисполкоме будет отвечать на звонки помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, в Дятловском райисполкоме - помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.

В пятницу, 12 июня, прямая телефонная линия пройдет в Минском облисполкоме. С гражданами будет общаться помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

Основная цель таких телефонных линий - прямое общение с гражданами регионов и принятие в максимально сжатые сроки на месте исчерпывающих мер по разрешению поставленных вопросов. При необходимости для изучения наиболее острых проблем и выработки алгоритма их решения представители Президента выезжают на места.

Работа в формате прямых линий позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, затрагивающих интересы людей, узнать большой срез мнений для последующего обобщения и информирования главы государства.-0-

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