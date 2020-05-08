Помощники Президента проведут прямые телефонные линии в мае

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощники Президента - инспекторы по областям и городу Минску проведут с 11 по 19 мая прямые телефонные линии для населения, сообщает БЕЛТА.
Администрация Президента организует эти мероприятия в рамках работы с обращениями граждан, а также для контроля взаимодействия местных органов власти с населением.
Ежедневнос 9.00 до 12.00 любой житель любого населенного пункта, не выезжая, оперативно сможет обратиться по волнующему его вопросу непосредственно к представителю Президента в конкретном регионе или довести до него свою точку зрения по наиболее актуальным проблемам социального, экономического и иного характера.
Так, 11 мая в Брестском облисполкоме прямую телефонную линию проведет помощник Президента - инспектор по Брестской области Маркевич Анатолий Мечиславович;
12 мая в Гомельском облисполкоме - помощник Президента - инспектор по Гомельской области Шулейко Юрий Витольдович;
13 мая в Витебском облисполкоме - помощник Президента - инспектор по Витебской области Линевич Анатолий Константинович;
14 мая в Минском облисполкоме - помощник Президента - инспектор по Минской области Евсеев Игорь Владимирович;
15 мая в Могилевском облисполкоме - помощник Президента - инспектор по Могилевской области Субботин Андрей Михайлович;
18 мая в Гродненском облисполкоме - помощник Президента - инспектор по Гродненской области Лавринович Иван Антонович;
19 мая в Мингорисполкоме - помощник Президента - инспектор по Минску Прима Виталий Александрович.
Основная цель таких телефонных линий - прямое общение с гражданами регионов и принятие в максимально сжатые сроки на месте исчерпывающих мер по разрешению поставленных вопросов.
При необходимости для изучения наиболее острых проблем и выработки алгоритма их решения представители Президента выедут на места.
Работа в формате прямых линий позволит рассмотреть широкий круг вопросов, затрагивающих интересы людей, узнать большой срез мнений для последующего обобщения и информирования главы государства.-0-