Помощники Президента проведут прямые телефонные линии в мае

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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощники Президента - инспекторы по областям и городу Минску проведут с 11 по 19 мая прямые телефонные линии для населения, сообщает БЕЛТА. Администрация Президента организует эти мероприятия в рамках работы с обращениями граждан, а также для контроля взаимодействия местных органов власти с населением. Ежедневнос 9.00 до 12.00 любой житель любого населенного пункта, не выезжая, оперативно сможет обратиться по волнующему его вопросу непосредственно к представителю Президента в конкретном регионе или довести до него свою точку зрения по наиболее актуальным проблемам социального, экономического и иного характера. Так, 11 мая в Брестском облисполкоме прямую телефонную линию проведет помощник Президента - инспектор по Брестской области Маркевич Анатолий Мечиславович; 12 мая в Гомельском облисполкоме - помощник Президента - инспектор по Гомельской области Шулейко Юрий Витольдович; 13 мая в Витебском облисполкоме - помощник Президента - инспектор по Витебской области Линевич Анатолий Константинович; 14 мая в Минском облисполкоме - помощник Президента - инспектор по Минской области Евсеев Игорь Владимирович; 15 мая в Могилевском облисполкоме - помощник Президента - инспектор по Могилевской области Субботин Андрей Михайлович; 18 мая в Гродненском облисполкоме - помощник Президента - инспектор по Гродненской области Лавринович Иван Антонович; 19 мая в Мингорисполкоме - помощник Президента - инспектор по Минску Прима Виталий Александрович. Основная цель таких телефонных линий - прямое общение с гражданами регионов и принятие в максимально сжатые сроки на месте исчерпывающих мер по разрешению поставленных вопросов. При необходимости для изучения наиболее острых проблем и выработки алгоритма их решения представители Президента выедут на места. Работа в формате прямых линий позволит рассмотреть широкий круг вопросов, затрагивающих интересы людей, узнать большой срез мнений для последующего обобщения и информирования главы государства.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!