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02 февраля 2020, 11:05

Помпео: вдохновлен увиденным в белорусском ПВТ

Майкл Помпео (слева) во время посещения Парка высоких технологий
Майкл Помпео (слева) во время посещения Парка высоких технологий

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь США Майкл Помпео вдохновлен тем, что увидел накануне в ПВТ Беларуси. Об этом политик написал в своем твиттер-аккаунте, сообщает БЕЛТА.

"Отличный пример того, как Беларусь может использовать свой необычайный потенциал роста, применяя перспективную экономическую политику и разумное регулирование", - считает Майкл Помпео.

Он также отметил, что это пример того, как эффективные американские инвестиции могут способствовать процветанию во всем мире.

Майкл Помпео также отмечает, что был рад встретиться в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, США оптимистичны по поводу укрепления двусторонних отношений. "Мы по-прежнему привержены суверенному, независимому и процветающему будущему для народа Беларуси", - подчеркивает Госсекретарь.

Как сообщалось БЕЛТА, Парк высоких технологий Майкл Помпео посетил накануне после примерно двухчасовых переговоров с Президентом, где обсуждался широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая перспективные направления торгово-экономическом взаимодействия.

Высокого гостя, которого сопровождал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, встречали руководители ПВТ и наиболее крупных, успешных компаний-резидентов, работающих в Беларуси и выполняющих заказы для США.

За 2019 год экспорт услуг в ПВТ увеличился на 52% до $2,1 млрд (в 2018 году рост был на 38% до $1,4 млрд). На США приходится 44% экспорта компаний ПВТ.

В Парке высоких технологий 62 компании (из 751 зарегистрированной в ПВТ) работают с американским капиталом. Экспорт их услуг в США в 2019 году достиг $900 млн. Более 280 резидентов ПВТ выполняют те или иные виды работ, услуг для США.

"Нам очень приятно, что Государственный секретарь США во время посещения ПВТ по-хорошему удивился нашим белорусским разработкам, - сказал журналистам директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский. - Это хороший знак для развития бизнеса".

Он подчеркнул, что в IT-сфере сотрудничество с США имеет большое значение. "Без этого невозможно, без этого не обходится ни одна страна мира, - отметил Всеволод Янчевский. - В мире IT и высоких технологий США - это страна номер один, бесспорный лидер, потому что и Google, и Apple, и Amazon, и Facebook, и все прочие родились там. И, конечно, для Парка высоких технологий США - это важнейший рынок".-0-

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