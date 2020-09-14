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14 сентября 2020, 14:38

"Понимаем, что Любимую не отдают!" – письма в поддержку мира и стабильности

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Письма в поддержку мира и стабильности"
"Хочется только одного: стабилизации и спокойствия" – письма в поддержку мира и стабильности
"Благодарность моя бесконечна за все хорошее, что было сделано и делается" – письма в поддержку мира и стабильности

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес главы государства Александра Лукашенко и белорусского народа приходят многочисленные письма со словами поддержки, пожеланиями сохранить в Беларуси мир и стабильность. Обращения поступают от иностранных граждан, а также соотечественников, проживающих как на территории страны, так и за ее пределами. Приводим выдержки из писем.

"Уважаемый Александр Григорьевич! Я мама 3 детей, руководитель, патриот своей Родины и никогда не предам интересы своего государства, поверьте я не одна такая. В настоящее время прошу лишь об одном, чтобы бог Вам дал сил и здоровья все это вынести. Мы, мирные граждане, за стабильную и мирную Беларусь. Когда-нибудь и наши внуки будут читать историю и понимать, что Вы не дали разорвать страну на части. Спасибо Вам, что Вы не сдаетесь, это вселяет уверенность. Мы Вас ценим и понимаем, что Любимую не отдают!"

Ирина Викторовна, Беларусь

"Уважаемый Александр Григорьевич, давай, Батька, разгоняй этих "европейцев"! Скажу так, большинство идут за этими мнимыми "вождями", а они ничего из себя не представляют, просто каждый из них преследует свои цели! Надо эту кагорту разогнать и жить дальше".

Дмитрий Владимирович¸ г. Гродно

"Я русская, но большую часть своей жизни прожила в Беларуси, все проходило на моих глазах. Признаюсь, первый раз голосовала за Кебича. Как-то привычней видеть было во главе государства коммуниста, но вскоре я услышала от Вас такую фразу: Белая Русь должна быть чистой. С тех пор и навсегда я стала Вашей сторонницей. Здоровья Вам, успехов и долгих лет жизни".

Людмила Алексеевна, г. Минск

"Уважаемый Александр Григорьевич. Я обращаюсь к вам как гражданка Своей Родины Беларуси. Прошу вас вернуть все войска, какие у нас в Гродно дислоцировались после ВОВ. Танковые полки или те дивизии, что были, ракетные и войска специальной подготовки. Прошу верните нашему Гродно покой, как был прежде, когда все войска были у границы. Душа болит за дедов что все вот так".

Татьяна Николаевна, Беларусь

"Уважаемый Александр Григорьевич!

Восхищаюсь вашим умением руководить страной и поддерживать порядок в столь не простое время. Вы единственный руководитель из всех республик СССР, который смог сохранить и приумножить все то, что было создано в СССР, и не оставили ни единого шанса буржуазным капиталистам в захвате власти и промышленности Беларуси. Всегда мечтал и хотел перенять Ваш опыт в управлении государством и сделать свой вклад в развитии Беларуси".

Иван Владимирович, г. Химки (Московская область)

"Уважаемый Александр Григорьевич! Большинство украинского народа Вас поддерживает в борьбе с врагами, которые хотят сделать Беларусь такой же колонией, как и Украину. Нас украинцев ставят на грань выживания, уничтожают, то же хотят сделать и с белорусами. Если бы мы могли поехать в Беларусь и рассказать о нашей "демократии", то ваши митинги бы приутихли, но, к сожалению, у нас нет такой возможности. Желаю Вам здоровья, успехов в справедливой борьбе с врагами".

Валерий, Украина

"Дорогой Александр Григорьевич!

Очень доволен и искренне восхищен Вашей деятельностью на посту Президента страны родного нам белорусского славянского народа. Ретивым оппонентам полезно напомнить 1941 год, "друзья" из-за рубежа с удовольствием повторили бы Drang nach Osten… с известными последствиями".

Александр Борисович, г. Санкт-Петербург

"Уважаемый Александр Григорьевич!

Мы, представители Кавказа и ДНР, выражаем Вам глубокое сочувствие по поводу сложной ситуации, которая сейчас сложилась.

За эти годы наша диаспора постоянно поддерживала многих людей всеми возможными способами, оказывала по мере возможности материальную, духовную помощь и не только своим землякам, но и всем представителям Кавказа.

Сам я за эти годы воспитал тысячи учеников и думаю, что они стали неплохими людьми. У меня лично очень много учеников работают тренерами по всей Беларуси. Со многими я поддерживаю отношения, и они готовы активно поддержать Вас. Мы готовы оказать любую возможную поддержку дружественной нам стране".

Али Мирзаевич, г. Донецк

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