Попечительский совет планируется создать при РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попечительский совет планируется создать при Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. С соответствующей инициативой выступил Совет Республики. Возможности ее реализации обсудили сегодня на круглом столе, который прошел в центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Ожидается, что формирование попечительского совета будет содействовать более эффективному решению многих вопросов, связанных с развитием центра и оказанием помощи его пациентам. "Совет Республики предлагает сотрудничество, мы вышли с такой инициативой, чтобы оказать какую-то помощь, где-то подключиться к решению вопросов, которые возникают у центра, - пояснила Наталья Кочанова. - Важно, чтобы наши дети выздоравливали. Квалифицированная помощь должна быть доступна каждому ребенку в нашей стране, в том числе из глубинки".

Наталья Кочанова и члены Совета Республики во время посещения РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

Сенаторский корпус готов подставить плечо и содействовать решению конкретных ситуаций: кому-то нужно предоставить транспорт и помочь привезти ребенка на лечение, кому-то необходимо получить консультацию. "К решению всех этих вопросов мы должны подключаться все вместе. Возможно, какие-то вопросы необходимо решать на законодательном уровне", - добавила Наталья Кочанова.

Министр здравоохранения Владимир Караник поддержал озвученную идею. По его мнению, попечительский совет - это возможность более эффективно выстроить диалог между обществом и учреждением медицины. "Мы понимаем, что укрепление здоровья населения - это задача не только медицинской службы. Здесь должна быть скоординирована работа общества, бизнеса, системы здравоохранения. Мы должны напрямую получать информацию о том, что волнует наше население и что в нашей медицине еще требуется скорректировать, что действительно вызывает нарекания. Кроме того, через такой совет можно оперативно доводить необходимую информацию до граждан", - уверен он.

Во время круглого стола обсуждались вопросы дальнейшего развития РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, строительства жилья для медицинских работников, условия работы молодых специалистов и другие. Наталья Кочанова отметила слаженную работу коллектива центра. "Здесь сформировался великолепный коллектив единомышленников, которые делают все, чтобы наши дети выздоравливали и возвращались к нормальной жизни, чтобы они получали не только качественную медицинскую помощь, но и могли пройти обучение, потому что длительность лечения здесь серьезная, - отметила она. - Сюда приезжают из России, Грузии и других стран - знают, что здесь хорошие результаты по излечению детей".

Председатель Совета Республики ознакомилась с условиями работы центра, посетила палаты и учебный класс онкологического (гематологического) отделения №4. Она вручила директору центра сертификат на Br2 тыс. на приобретение компьютера для центра, а также сладкие подарки для маленьких пациентов. Артисты Белорусского драматического молодежного театра приготовили для них новогоднее представление "Зимняя сказка".

"Дорогие наши ребята, мы вас любим и хотим, чтобы вы росли здоровыми, помогали друг другу и словом, и делом - это очень важно. И вы должны знать, что в нашей стране дети - это самое главное. Это те, кем мы гордимся, на кого очень надеемся, потому что именно вам строить наше будущее. Пусть этот год и последующие будут благоприятными для вас и ваших близких", - пожелала Наталья Кочанова.-0-