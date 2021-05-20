Пополнился список ресурсов, признанных экстремистскими - МВД

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пополнился список ресурсов, признанных экстремистскими. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"18 мая решением суда Центрального района Минска Telegram-каналы "НАШ ДОМ", "Игорь Макар | Официальный канал" и "НАШ ДОМ ТВ", а также YouTube-каналы "НАШ ДОМ ТВ" и "Игорь Макар" попали в список запрещенных. Основанием для этого стали материалы ГУБОПиК МВД", - рассказали в МВД.

В своих видеороликах и постах авторы (администраторы) призывали к участию в несанкционированных митингах, массовых беспорядках, в том числе по мотивам политической и идеологической вражды, а также к захвату власти неконституционным путем и разжиганию социальной вражды.

Помимо этого, в информационных продуктах усмотрены призывы к действиям по дестабилизации работы Центризбиркома, воспрепятствованию законной деятельности госорганов, а также оскорбительные комментарии.

В ГУБОПиК отметили, что видеоролики в указанных сообществах формируют чувство неприязни, отвращения и ненависти к представителям госорганов, а также в них распространяются недостоверные сведения, вызывающие недоверие к правоохранителям.

Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.-0-