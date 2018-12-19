Поправки о смягчении ответственности по некоторым наркотическим преступлениям перенесут в другой законопроект

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поправки о смягчении ответственности по некоторым наркотическим преступлениям исключены из законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы. Их планируется перенести в другой законопроект. Об этом сегодня на заседании Палаты представителей сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Василий Чекан, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о поправках в ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), которые предусматривают уменьшение нижнего предела наказания с пяти до трех лет лишения свободы по ч.2 и с восьми до шести лет лишения свободы по ч.3.

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