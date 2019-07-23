Поправки в ст.328 УК позволят шире применять принцип индивидуализации наказания - Генпрокуратура

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уменьшение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков позволит шире применять принцип индивидуализации наказания при рассмотрении уголовного дела в суде, прокомментировал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

"Уменьшение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков по ч.2 ст.328 УК с 5 до 3 лет и по ч.3 ст.328 УК с 8 до 6 лет позволит более широко применять принцип индивидуализации наказания при рассмотрении уголовного дела в суде", - сказал Дмитрий Брылев.

Кроме того, осужденные, которым будет назначено меньшее наказание, окажутся в более выгодном положении при последующем применении к ним институтов досрочного освобождения от наказания и его замены на более мягкое. Такие механизмы смогут быть задействованы раньше, отметил официальный представитель Генпрокуратуры. Конечно, это не автоматически произойдет, а только если осужденный будет примерно себя вести во время отбывания наказания, докажет свое исправление.

Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь". В частности, в целях совершенствования уголовного законодательства с учетом практики его применения, обеспечения строгого соответствия степени тяжести отдельных деяний и применяемых за них мер ответственности законом предусматривается сокращение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков (статья 328 Уголовного кодекса). При этом срок лишения свободы по ч. 2 этой статьи устанавливается от 3 до 8 лет, а по ч. 3 - от 6 до 15 лет (до принятия закона - соответственно от 5 до 8 и от 8 до 15 лет).

Корректировка Уголовного кодекса позволит судам в каждом конкретном случае более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, связанные с оборотом наркотиков, с учетом всех обстоятельств их совершения.-0-