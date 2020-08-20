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20 августа 2020, 10:28

Поправки в закон о дорожном движении призваны облегчить жизнь водителям - депутат

Фото из архива
Фото из архива

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты активизировали подготовку закона о дорожном движении. Планируется, что он будет рассмотрен в первом чтении на осенней сессии Палаты представителей. Поправки призваны облегчить жизнь рядовым водителям. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский.

Большинство парламентариев много времени проводят за рулем, поэтому вопросы регулирования сферы дорожного движения рассматривают не только с позиции законодателя, но и с точки зрения обычного водителя, отметил Игорь Комаровский. "Корректировки, которые в настоящее время предлагаются в закон о дорожном движении, призваны облегчить жизнь рядовым водителям, решить ряд спорных вопросов правоприменения, убрать излишние административные процедуры и барьеры", - сказал он.

Так, вводится процедура выдачи международных водительских удостоверений, предусмотренных Конвенцией о дорожном движении от 8 ноября 1968 года. Такая необходимость обусловлена определенными затруднениями, возникающими у белорусских граждан за границей. Для реализации договоренностей, достигнутых в Союзном государстве, вносятся дополнения, сохраняющие право граждан Российской Федерации управлять транспортными средствами на основании своего национального водительского удостоверения до истечения срока его действия. "Эта очередной шаг по сближению законодательств Беларуси и России в части вопросов обеспечения равных прав граждан", - пояснил Игорь Комаровский.

В законопроект включены нормы, которые позволяют сдавать квалификационные экзамены и получать право управления автомобилем только с автоматической коробкой переключения передач, что значительно проще, нежели с механической.

МВД даются полномочия определять участки дорог, где запрещается учить вождению. В связи с этим отпадет необходимость в том, чтобы субъекты хозяйствования согласовывали с ГАИ маршруты для практического обучения. "Упраздняется контроль за соблюдением порядка проведения гостехосмотра на диагностических станциях, порядка предоставления услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей и выполнение других надзорных функций", - добавил парламентарий.

Законопроект определяет основные параметры дорожного движения, проведение его мониторинга. Эти функции предлагается возложить на Министерство транспорта и коммуникаций, а также на местные власти.

"Понятие организации дорожного движения уточняется за счет определения принципиальной цели - баланса безопасности и эффективности дорожного движения. Такой подход показал высокую результативность при реализации концепций обеспечения безопасности дорожного движения", - обратил внимание депутат. - Кроме того, в отношении дорог общего пользования предусматривается в определенных случаях принятие их владельцами решения об изменении организации дорожного движения. Это должно повысить оперативность реакции на складывающуюся дорожную обстановку".

В последнее время среди белорусов приобретают популярность мотовездеходы, снегоходы и т.д. Вместе с тем сегодня не определен порядок допуска лиц к управлению такими средствами передвижения. Поэтому предлагается внести соответствующие дополнения в закон.

Игорь Комаровский напомнил, что законопроект уже претерпел значительные изменения. Так, из него были исключены нормы, касающиеся балльной системы, которая предполагала начисление штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Она не была поддержана общественностью и главой государства.-0-

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