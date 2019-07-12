Поправки в законы о деятельности партий и объединений вынесены на общественное обсуждение

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект закона "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений". Соответствующая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Организатором общественного обсуждения выступило Министерство юстиции. Замечания и предложения по поводу подготовленных поправок предлагается высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 июля по 2 августа 2019 года.

Проектом закона предусмотрено внесение изменений в законы об общественных объединениях (от 4 октября 1994 года) и о политических партиях (от 5 октября 1994 года).

В соответствии с поправками, совершенствуются подходы к созданию и деятельности общественных объединений, политических партий, их организационных структур, союзов. Допускается использование современных технологий при проведении ими своих мероприятий, взаимодействию с регистрирующими органами. Предлагается упростить получение юридического адреса, распределение получаемых финансовых средств, повысить прозрачность их деятельности.

Среди ключевых изменений - уменьшение количества учредителей для создания и деятельности республиканского общественного объединения с 50 до 40 человек, а политической партии - с 1000 до 800 человек.

"В целях повышения прозрачности деятельности общественных объединений, политических партий, союзов проект закона предполагает введение нормативного предписания, согласно которому эти организации обязаны ежегодно до 1 марта размещать информацию о своей деятельности, включая финансовую отчетность, в свободном доступе, в том числе в средствах массовой информации или на своих интернет-сайтах", - подчеркнули в Минюсте.

Предусматривается возможность проведения заседаний высших и руководящих органов партий, объединений, союзов в режиме онлайн (аудио-, видеоконференций с использованием современных средств коммуникации). Разрешается также в электронном виде подавать пакет документов для государственной регистрации, внесения изменений и дополнений в уставы.

В соответствии с поправками, названия организационных структур общественных объединений, политических партий должны содержать указания на территориальный или иной принцип (для политических партий - на указание территории), по которому они созданы.

"В органы юстиции поступают многочисленные обращения по вопросу, связанному с затруднениями в получении и оплате юридических адресов общественных объединений, политических партий, их организационных структур, союзов", - утверждают разработчики. В этой связи проектом закона предусматривается, что местом нахождения руководящего органа партии, объединения, союза может являться место работы их руководителя, если на то имеется согласие владельца юрлица.

"В практике деятельности общественных объединений, политических партий, союзов случается, что большая часть их денежных средств используется на заработную плату штатных сотрудников этих организаций, премии и другие выплаты. Указанное свидетельствует о злоупотреблениях со стороны данных работников и противоречит самой сути данных организаций и принципам, в соответствии с которыми они созданы", - отметили в Минюсте. Поэтому предложено в проекте закона зафиксировать, что сумма расходов на оплату труда работников не может превышать определенного процента от суммы всех доходов партии, объединения, союза за отчетный период. При этом сумма расходов на заработную плата не может быть ниже размера минимальной заработной платы по стране.

Планируется изменить подходы к условиям создания и деятельности общественных объединений, имеющих различный статус.

В частности, разрешается работать на всей территории Беларуси общественным объединениям, имеющим как республиканский, так и местный статус.

Для международных общественных объединений проектом закона предусматривается обязанность создания (в шестимесячный срок со дня их государственной регистрации) организационной структуры не только на территории иностранного государства, но и в Беларуси.

Общественные объединения получат возможность выполнять работы, оказывать услуги для государственных нужд на договорной основе без образования коммерческих организаций или участия в них.-0-