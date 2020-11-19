Поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи приняты во втором чтении

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи", передает корреспондент БЕЛТА.

"Законопроектом о здравоохранении предлагается расширить объемы оказываемой помощи иностранным гражданам, постоянно проживающим в Беларуси. Кроме того, в стране начали функционировать университетские клиники, где проводится повышение квалификации и переподготовка кадров. Поэтому законопроектом предложено отнести университетские клиники к государственным учреждениям", - рассказала председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак.

По ее словам, целая глава законопроекта посвящена информатизации. "Мы говорим о том, что в республике начнет функционировать централизованная информационная система, сформируется единый архив. В законопроекте прописано, какие данные будут вноситься на каждого пациента. Кроме того, каждый пациент сможет заходить в личный информационный кабинет и смотреть информацию о состоянии своего здоровья, анализы, эпикризы", - отметила парламентарий. Документом также предусмотрена возможность оказания бесплатной медицинской помощи пациентам, которые проходят лечение и наблюдаются в дневных стационарах.

Закон об оказании психологической помощи приводится в соответствие с указом "О лицензировании отдельных видов деятельности". "Немного изменен понятийный аппарат, оговорена возможность лицензирования деятельности по оказанию психологической помощи", - добавила Людмила Макарина-Кибак.-0-