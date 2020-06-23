Популярность белорусских брендов среди молодежи растет - социсследование

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярность белорусских брендов среди молодежи растет. Об этом свидетельствуют результаты социсследования "Молодежный бренд - 2020", представленные сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Внимание к белорусским брендам и продукции растет. В нынешнем году это особенно видно. Даже те позиции, на которых на протяжении нескольких лет находились зарубежные производители, теперь заняли наши компании", - отметила директор ООО "БелБрендАудит" Валентина Дынич.

Пятое ежегодное республиканское социологическое исследование "Молодежный бренд" прошло в 25 населенных пунктах Беларуси в апреле - мае 2020 года. Были опрошены более 1,2 тыс. белорусов в возрасте от 15 до 30 лет. Цель - выявление популярных в молодежной среде белорусских и зарубежных брендов и производителей товаров, представленных на территории страны. Впервые в этом году молодежи было предложено составить рейтинг белорусских брендов.

Итоги республиканского социологического исследования "Молодежный бренд" будут подведены в торжественной обстановке в День белорусского бренда 4 июля в Витебске. Во время церемонии будут награждены предприятия, продукция которых наиболее популярна в молодежной среде.

Организаторами исследования выступили ООО "БелБрендАудит" и Молодежная лаборатория социологических исследований Белорусского комитета молодежных организаций.

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