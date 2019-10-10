10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярность отдыха в белорусских агроусадьбах у иностранцев растет. Чаще всего приезжают россияне, сообщила журналистам председатель БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом около 85-90% гостей - из Беларуси. "Это нормальное явление во всех странах. Но мы хотим открываться миру, и сейчас тенденция такая, что количество иностранных туристов увеличивается. Туроператоры стали включать усадьбы в свои экскурсионные программы, что нас радует. Агроэкотуризм - наша изюминка, и это направление нужно продвигать", - отметила Валерия Клицунова.

Среди отдыхающих - граждане более 70 стран, в том числе России, Польши, Литвы, Латвии, Украины, Германии, США, Великобритании, Израиля, Филиппин, Новой Зеландии, Австралии. "Акцент делаем на креативности, ведь сейчас туристы едут за впечатлениями - увидеть то, чего нет в других местах. Здесь у хозяев есть большая возможность проявить себя", - отметила Валерия Клицунова.

В числе необычных предложений она назвала инициативу создать кукурузный лабиринт, организацию сплавов на старинных драккарах (ладьях), привлечение гостей к выпечке хлеба, производству бумаги ручной работы. Кроме того, во многих усадьбах следуют принципам инклюзии, обеспечивают условия для людей с инвалидностью.

Туристические комплексы объединяются в кластеры. В частности, они успешно работают в Воложинском, Глубокском, Кобринском, Щучинском районах. "Под одним брендом продвигается вся территория. В этом заинтересованы и органы местной власти. Такой подход дает результат", - добавила Валерия Клицунова.

В Беларуси ежегодно выбирают лучшие агроэкоусадьбы. В этом году конкурс стал частью республиканского туристического проекта "Познай Беларусь". Для объектов сельского туризма выделили отдельную номинацию. Лучших определят по направлениям "Этнокультура", "Этноусадьба", "Агротуристический кластер".

Всего в республике насчитывается около 2,5 тыс. усадеб.-0-