Популярные среди молодежи Беларуси бренды отметят на "Славянском базаре"

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярные у молодежи бренды, выбранные по итогам социологического исследования, будут награждены во время XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя ассоциации "БелБренд" Валентина Дынич в пресс-центре БЕЛТА.

"Награждение предприятий, которые выделила молодежь, пройдет 12 июля на фестивале "Славянский базар в Витебске". На главной площади города в 18.00 состоится День молодежного бренда", - сказала Валентина Дынич.

Она подчеркнула, что, как и в прошлые годы, отмечались некоторые изменения в покупательских предпочтениях молодежи. Чья-то продукция оказалась на пике популярности, а какие-то предприятия оказались за бортом потребительского интереса исследуемой аудитории. Впервые в этом году в рамках исследования был сделан срез целых торговых сетей.

Социсследование "Молодежный бренд" ежегодно проводится ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" и Молодежной лабораторией социологических исследований ЦК ОО "БРСМ" с целью изучения популярности белорусских и зарубежных брендов и производителей в молодежной среде, отношения молодежи к контрафактной продукции, пиратству и подделкам.

"Исследование помогает понять, как изменяются предпочтения молодежи с возрастом, в зависимости от образования, места проживания, пола, семейного статуса и т.д. Это богатый аналитический материал", - добавила Валентина Дынич.

В 2018 году в процессе исследования было опрошено более 1,2 тыс. белорусов от 18 до 32 лет, представляющих основные территориально-экономические зоны Беларуси.-0-

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