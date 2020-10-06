Популяция благородного оленя в Беларуси с середины 1990-х выросла почти в 6 раз

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популяция благородного оленя в Беларуси с середины 1990-х годов выросла почти в шесть раз, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Козорез, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один из знаковых для Минлесхоза проектов - восстановление популяции благородного оленя. За последние пять лет за счет государственной пошлины, которую уплачивают охотники, мы закупили более 5 тыс. благородных оленей и вселили их в дикую природу. В результате мы добились увеличения численности практически в два раза по сравнению с 2015 годом. А если мы сравним с серединой 1990-х годов, то произошел рост почти в шесть раз. Сейчас в наших лесах уже 30 тыс. благородных оленей", - сказал Александр Козорез.

Планируется также восстановить популяцию западноевропейского подвида глухаря. В заказнике "Налибокский" создан питомник для разведения этих птиц. А согласно указу №345 от 16 сентября 2020 года, на территории Брестской и Гродненской областей на пять лет вводится мораторий на добычу глухаря.

Кроме того, Нидерланды передали Беларуси 150 тарпановидных лошадей. Их расселили на территории заказника "Налибокский". Проводится ревайлдинг, то есть поэтапное восстановление характерных для региона высокопродуктивных экосистем путем возвращения крупных животных в их исконный ареал. "Было много скептиков по поводу этого проекта. Но уже видно, что он положил начало решению ряда экологических проблем, например, таких как зарастание открытых мест обитания. Лошади хорошо прижились и вошли в структуру наших экосистем", - отметил представитель Минлесхоза.-0-