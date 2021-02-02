"Попытка блокады собрания с треском провалилась" - Головченко о приезде иностранных гостей на ВНС

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предстоящем VI Всебелорусском народном собрании ждут несколько десятков иностранных гостей. Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал сегодня в интервью представителям СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не могу не отметить достаточно активное участие иностранных гостей. Предрекали некий бойкот со стороны граждан иностранных государств, которые побоятся ехать в Беларусь, еще что-то. Что никто туда (на ВНС. - Прим. БЕЛТА) не направит своих представителей. Но реальность показывает, насколько пусты эти заявления", - заявил глава правительства.

По его словам, цифры пока корректируются с учетом имеющихся в условиях пандемии транспортных и иных ограничений, но уже сейчас имеется около 70-80 подтвержденных зарубежных гостей. Некоторые из них планируют выступать на собрании. Это в том числе представители белорусских диаспор за рубежом, представители иностранного бизнеса, общественные деятели.

"Попытка блокады собрания с треском провалилась", - подчеркнул Роман Головченко.

Помимо зарубежных гостей, большой интерес выразили и представители иностранных посольств. "Хотя вбрасывалась информация, что там тоже будет бойкот коллективный. Но сейчас подавляющее большинство дипломатических представителей, аккредитованных в Беларуси, подтвердили свое участие, что говорит о высоком интересе получения информации из первых уст", - сказал глава правительства.-0-