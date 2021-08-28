Попытка литовских пограничников доставить беженцев к белорусской границе попала на видео

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организованная литовской погранохраной очередная попытка нарушения границы группой беженцев на участке заставы "Дотишки" попала на видео, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Военнослужащие Лидского погранотряда 27 августа зафиксировали, как представители Службы охраны госграницы при МВД Литвы подвезли к границе группу беженцев и пытались переправить их на белорусскую сторону. После того, как данные действия попали на видео, литовские пограничники оперативно загрузили людей обратно в автомобиль и увезли в неизвестном направлении", - рассказали в ГПК.

Видео размещено в Telegram-канале Госпогранкомитета.-0-