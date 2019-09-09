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09 сентября 2019, 08:30

Пора собирать урожай побед! Завтра будут разыграны призы 128-го тура игры "Удача в придачу!"

Завтра участники игры "Удача в придачу!" соберут урожай из тысяч призов. Не пропустите розыгрыш!
Завтра участники игры "Удача в придачу!" соберут урожай из тысяч призов. Не пропустите розыгрыш!

С чем обычно ассоциируется начало осени? Конечно, с богатым урожаем! Игра "Удача в придачу!" поддерживает эту традицию. В первом осеннем розыгрыше во вторник, 10 сентября, участники 128-го тура игры соберут целый урожай побед.

Удачливых покупателей ждут тысячи призов, среди которых – огромная сумма в 100 000 рублей и три крупных выигрыша по 40 000 рублей. В розыгрыше 128-го тура примут участие все коды, начисленные за покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка" с 26 августа по 8 сентября.

Розыгрыш состоится в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайтaх evroopt.by, e-dostavka.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18:20.

Разыграть 100 000 рублей поможет обладатель звания "Минчанин года", доктор медицинских наук, заведующий кафедрой кардиохирургии БелМАПО Юрий Островский
Разыграть 100 000 рублей поможет обладатель звания "Минчанин года", доктор медицинских наук, заведующий кафедрой кардиохирургии БелМАПО Юрий Островский

Главного счастливчика – обладателя 100 000 рублей – определит Юрий Островский, обладатель звания "Минчанин года", заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ "Кардиология", доктор медицинских наук, профессор, академик, заведующий кафедрой кардиохирургии БелМАПО, главный внештатный кардиохирург Минздрава.

Между тем уже можно запасаться игровыми кодами нового, 129-го, тура игры "Удача в придачу!", призы которого будут разыграны 24 сентября. Участвовать в розыгрыше будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка" с 9 по 22 сентября.

В гипермаркетах "Евроопт" ножи от немецкого бренда Berndes можно купить со скидкой до 77%. А вы заточены на кулинарные шедевры?
В гипермаркетах "Евроопт" ножи от немецкого бренда Berndes можно купить со скидкой до 77%. А вы заточены на кулинарные шедевры?

И не забывайте, что с 29 августа по 25 декабря в гипермаркетах "Евроопт" проходит акция "Заточены на кулинарные шедевры!", во время которой приобрести ножи и ножницы от известного немецкого бренда Berndes можно со скидкой до 77 %!

Чтобы получить скидку, достаточно собрать 20 фишек за свои покупки. Одна фишка начисляется за каждые 15 рублей в чеке с применением дисконтной карты "Е-плюс", а дополнительные можно получить за покупку товаров-партнеров. Фишки будут начисляться за покупки, сделанные в гипермаркетах до 11 декабря, а использовать их можно вплоть до 25 декабря. Кроме того, во время акции можно приобрести со скидкой разделочную доску и блок для хранения ножей.

Количество собранных фишек можно увидеть в личном кабинете на сайте e-plus.by и на полученном при покупке чеке. Но удобнее всего следить за их накоплением в мобильном приложении "Е-фишки", которое можно бесплатно установить в AppStore и GooglePlay. В приложении можно не только проверить, сколько электронных фишек на ваших дисконтных картах "Е-плюс", но и увидеть все ближайшие гипермаркеты "Евроопт". Подробности акции, а также всю коллекцию ножей можно изучить на сайте nozhi.evroopt.by

Совершайте ваши покупки выгодно – и в придачу получайте шансы на победу! 10 сентября удача точно попадет "в десяточку"! Быть может, этой счастливой "мишенью" станете именно вы?

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 128". Срок проведения: 26.08.2019 г. — 14.11.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3616 от 14.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 129". Срок проведения: 09.09.2019 г. - 28.11.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3625 от 27.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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