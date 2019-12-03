Пора#БОРЖОМИть — вас приглашают на музыкальный маскарад

Если ваши музыкальные вкусы специфичны и не всем из своего окружения вы готовы признаться, что подпеваете песням Бориса Моисеева или Ольги Бузовой, но очень хотели бы найти новых друзей по интересам, то 9 декабря вас приглашают на маскарад "Пора #БОРЖОМИть". На вечеринке можно будет поиграть в музыкальный квиз "СамШазам" и сделать "хопхэйлалалэй" под любимые песни в новой компании единомышленников. Чтобы попасть на мероприятие и наверняка оказаться в команде единомышленников, нужно пройти тест на "музпригодность".

На маскараде вас ждут каверзные вопросы и задания от организаторов музыкального квиза "СамШазам". Попасть в компанию людей со схожими вкусами, вам поможет телеграм-бот, который задаст 8 вопросов, определяющих вашу "музпригодность", или раскроет ваши тайные музыкальные предпочтения, а после предложит выбрать одну из 20 команд в которой будете играть.

Если за время маскарада у вас получится завести максимальное число новых друзей, то выиграете билет на концерт Макса Барских и 31 бутылку Borjomi, чтобы #БОРЖОМИть весь декабрь в ожидании главной вечеринки года.

"Термин "боржомить" коротко и ясно описывает все, что происходит с каждым в преддверии Нового года — веселье, праздничное настроение, наслаждение происходящим в приятной компании. Поэтому мы решили подарить людям такой вечер, который поможет им зарядиться праздничным настроением и найти себе компанию с кем боржомить под бой курантов", — рассказывает Денис Крупец директор IDS Borjomi Belarus.

Маскарад пройдет 9 декабря в 19:00 в клубе "Бруклин" по адресу: Тимирязева 9. Мероприятие бесплатное и рассчитано максимум на 200 человек, поэтому успейте подать заявку на участие до 6 декабря включительно.

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