Порядка 2,5 тыс спортсменов подписали обращение к общественности- Барауля

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Порядка 2,5 тыс. спортсменов присоединились к числу подписавшихся под открытым обращением белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств, сообщил в эфире телеканала СТВ в сюжете программы "Неделя" заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля, сообщает БЕЛТА.

"По нашим сведениям, порядка 2,5 тыс. спортсменов подписались под данным письмом. Спортсмены ведут свою подготовку к Олимпиаде. Все мы надеемся, что она состоится в следующем году в Токио. Все мысли устремлены на это. Четыре года трудов… они не должны пропасть. Поэтому призывы о том, чтобы недопускать спортсменов, это само по себе неправильно. Люди работают, люди нацелены. Труды и старания не должны пропасть. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Будем готовиться и успешно выступим", - отметил Александр Барауля.

Как сообщалось ранее, с инициативой обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов заявила на рабочем совещании НОК 17 ноября чемпионка Европейских игр в Баку и Минске по женской борьбе Василиса Марзалюк. Открытое обращение ранее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта. К призыву продолжают присоединяться представители многих национальных команд по видам спорта.-0-