Порядок формирования цен на лекарства и изделия медназначения можно обсудить по 13 июня

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок формирования цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медтехнику можно обсудить на Правовом форуме по 13 июня 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национальном правовом интернет-портале.
На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрено внесение изменений в указ от 11 августа 2005 года №366 "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику".
Проект разработан с целью удешевления медицинских товаров и обеспечения единых подходов формирования цен для субъектов хозяйствования всех форм собственности.
Для совершенствования подходов ценообразования на медицинские товары проектом определен порядок формирования цен, при котором расчетная отпускная цена уменьшается на размер предоставляемых скидок, предусмотрен единый подход формирования цен для субъектов хозяйствования всех форм собственности. Также предусмотрены изменения в плане исчисления налога на добавленную стоимость в связи с изменением Налогового кодекса с 1 января 2021 года.
Для однозначного толкования дается разъяснение, что действие указа №366 распространяется только при реализации медицинских товаров на территории Беларуси.-0-