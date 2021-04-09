Порядок и сроки предоставления сведений о доходах физлиц определены в Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок и сроки предоставления сведений о доходах физических лиц определены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 апреля 2021 года №201, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждено соответствующее положение, которым определяются перечень, порядок и сроки предоставления сведений о доходах, а также о выданных и (или) перечисленных денежных средствах.

Согласно постановлению, Министерство по налогам и сборам определено владельцем базы данных о доходах физлиц, являющейся частью автоматизированной информационной системы учета доходов физических лиц. При ее формировании и ведении МНС будет разрабатывать технические требования, связанные с функционированием этой базы, устанавливать формы предоставляемых сведений, а также в пределах своей компетенции координировать взаимодействие данной базы с информационными ресурсами (системами), посредством которых представляются сведения о доходах.

МНС, Минфину, Фонду соцзащиты населения, Министерству труда и социальной защиты, Национальному кадастровому агентству, "Белгосстраху" совместно с Национальным центром электронных услуг предстоит до 31 декабря 2021 года провести организационно-технические мероприятия по интеграции информресурсов с общегосударственной автоматизированной информационной системой.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-