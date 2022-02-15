15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок использования дистанционных образовательных технологий в школе разработают к 1 сентября, сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В новой редакции Кодекса об образовании дистанционная форма получения образования определена как самостоятельная, но не на уровне общего среднего образования, обратила внимание Ирина Каржова.

"Вместе с тем есть возможность использовать дистанционные образовательные технологии. В помощь разработан единый информационный образовательный ресурс, где по всем учебным предметам и классам размещены материалы с учетом возраста учащихся. Порядок использования дистанционных образовательных технологий на уровне общего среднего образования будет разработан Министерством образования к 1 сентября. Там будет четко прописано, в каких случаях и когда можно использовать эту возможность", - сказала начальник управления.

Она напомнила, что есть перечень медицинских показаний, которые предусматривают обучение на дому. В этом случае предоставляется медицинская справка, заявление родителей, и к такому ребенку учителя будут приходить домой. По словам Ирины Каржовой, эта норма расширена: есть возможность сочетать обучение на дому и в школе.-0-