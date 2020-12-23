Порядок организации повышения квалификации медработников пересматривают в Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Минздрава "О порядке организации повышения квалификации, стажировки и переподготовки", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В обосновании к проекту постановления говорится, что стремительное развитие медицинской науки, внедрение и наращивание объемов высокотехнологичной медпомощи, передовых фармацевтических технологий требует совершенствования системы непрерывного профессионального образования медицинских, фармацевтических работников.

При подготовке проекта документа учтены проблемные вопросы, поднимаемые практическим здравоохранением, общественными медицинскими объединениями и представителями бизнес-союзов предпринимателей и нанимателей в сфере здравоохранения, возникающие при реализации действующего в настоящее время постановления Минздрава.

Медицинские, фармацевтические работники обязаны осуществлять повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет. Также закреплен объем времени профессиональной подготовки в течение каждых пяти лет: не менее 160 часов - для работников с высшим образованием, с учетом одного обязательного повышения квалификации по неотложным состояниям в объеме 40 учебных часов; не менее 80 часов - для работников со средним специальным образованием.

Постановлением впервые регулируются вопросы проведения стажировок работников отрасли в организациях иностранных государств.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 декабря 2020 года по 2 января 2021.

Организатор общественного обсуждения - Министерство здравоохранения.-0-