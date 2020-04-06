Порядок проведения профаттестации в сфере ЖКХ утвердили в Беларуси

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок проведения профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства определили в Беларуси. Соответствующее положение утверждено постановлением Совета Министров от 31 марта 2020 года №187, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно положению, этот порядок распространяется на лиц, претендующих на должности служащих организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и государственных заказчиков в сфере ЖКХ, назначение (избрание) на которые производится после прохождения аттестации. При этом его действие не распространяется на выпускников учреждений среднего специального и высшего образования, направленных на работу после распределения (перераспределения) в организации на должности служащих.

Процедура аттестации будет включать в себя подачу заявления, проверку правильности составления заявления, полноты представленных документов, принятие решения о допуске претендента к квалификационному экзамену, проведение квалификационного экзамена, принятие решения по его результатам, а затем оформление и выдачу свидетельства.

Если во время аттестации возникнут спорные вопросы, они будут рассматриваться комиссией, создаваемой Минжилкомхозом. В ее состав могут быть включены представители госорганов и других организаций, учреждений высшего образования, общественных объединений. Председателем этой комиссии будет первый заместитель министра ЖКХ.

Постановлением также определено, что организацией, уполномоченной на проведение профаттестации в сфере ЖКХ, будет учреждение допобразования "Государственный центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов "Жилком".

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-