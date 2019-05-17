Порядок рассмотрения обращений о международном похищении детей скорректируют в Беларуси

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок принятия решений в рамках Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей скорректируют в Беларуси, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Некоторые вопросы требуют дополнительного законодательного урегулирования. Минюстом подготовлен проект закона, которым корректируется ряд законодательных актов. В частности, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс о браке и семье и некоторые законы. Эти корректировки направлены на то, чтобы более детально урегулировать вопросы, связанные с рассмотрением обращений по применению конвенции, по перечню документов, по самому порядку рассмотрения этих обращений", - сказал Олег Слижевский.

Наиболее существенные изменения затронут Гражданский процессуальный кодекс, поскольку применение конвенции в первую очередь касается работы судов общей юрисдикции.

Предполагается, что процесс принятия решений станет более четким и понятным.

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