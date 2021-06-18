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18 июня 2021, 11:40

Порядок выдачи и оформления больничных листков скорректирован в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок выдачи и оформления больничных листков скорректирован в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Минздрава и Минтруда и соцзащиты №47/33 от 7 мая 2021 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Изменениями, в частности, предусмотрено уточнение круга организаций и лиц, на которых распространяется действие инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности.

Урегулированы вопросы выдачи, продления листка нетрудоспособности (справки), который является продолжением предыдущего, или его закрытия при оказании медпомощи в амбулаторных условиях. Оговаривается, что в этих случаях выдача, продление, закрытие листка нетрудоспособности (справки) осуществляются в последний день периода, указанного в позиции "Освобождение от работы (службы, учебы)", за исключением случаев проведения экспертизы временной нетрудоспособности ВКК или смерти пациента. При возникновении в период временной нетрудоспособности нового случая временной нетрудоспособности в связи с травмой в быту или инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, выдается новый листок нетрудоспособности (справка).

В инструкции также отмечается, что при несвоевременной явке пациента на прием к лечащему врачу в дальнейшем листок нетрудоспособности (справка) оформляется со дня его фактической явки по результатам проведенной экспертизы временной нетрудоспособности с указанием вида и периода (даты) нарушения режима.

Уточняются вопросы выдачи листка нетрудоспособности (справки) по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет. "Если период временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет, подтвержденный листком нетрудоспособности, окончился до истечения 14-дневного срока и возникла необходимость в уходе за данным ребенком по поводу того же заболевания или его осложнения, новый листок нетрудоспособности как продолжение ранее выданного выдается лицу, осуществляющему уход за этим ребенком, на период, недостающий до 14-дневного срока", - говорится в инструкции.

Листок нетрудоспособности (справка), выданный по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет, закрывается в день достижения им 14-летнего возраста.

Если срок временной нетрудоспособности, удостоверенный листком нетрудоспособности, заканчивается в нерабочие для организации здравоохранения дни (выходные дни, государственные праздники или праздничные дни, установленные и объявленные Президентом нерабочими), а необходимость в уходе за ребенком сохраняется, закрывается листок нетрудоспособности и выдается справка до окончания периода, указанного в листке нетрудоспособности, в день, который предшествует нерабочему дню организации здравоохранения.

Установлен порядок выдачи листка нетрудоспособности (справки) при необходимости ухода за двумя и более детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет при одновременном их направлении на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортную организацию, медицинскую реабилитацию в центр медицинской или медико-социальной реабилитации.

Кроме того, скорректирован перечень случаев, при которых ставится оттиск личной печати лечащим врачом, заведующим отделением или руководителем (заместителем руководителя) организации здравоохранения, председателем ВКК. Уточняется порядок внесения исправлений в листок нетрудоспособности (справку), изменяется оформление оборотной стороны листка нетрудоспособности.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.-0-

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Министерство здравоохранения Министерство труда и соцзащиты поликлиники
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