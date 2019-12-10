Портал Госкартгеофонда заработает в начале 2020 года

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается создание портала метаданных Госкартгеофонда. Планируется, что портал появится в интернете в начале 2020 года, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

Ресурс будет служить для автоматизации поиска сведений о планируемых, выполняемых и выполненных картографо-геодезических, земельно-кадастровых, аэро- и других работах, удаленного пополнения базы данных.

Внешний сегмент портала будет доступен внешним пользователям. На внутреннем разместят полный набор метаданных и пространственных данных (вплоть до цифровых копий). Доступ к этому сегменту будет ограничен кругом пользователей сети государственного предприятия "Белгеодезия".

Как отметили в ведомстве, специалисты предприятия "Белгеодезия" создали опытный образец открытой мультимасштабной топографической карты, которую вскоре разместят в электронном виде. Уже выполнен перевод значительной части аналоговых материалов в цифровой вид.

Работа проводится в сотрудничестве с предприятием "БелПСХАГИ" и проектным институтом "Белгипрозем". Большое внимание уделяется использованию основных материалов по вопросам землеустройства.

Государственный картографо-геодезический фонд - самая масштабная в Беларуси база пространственных данных. В его хранилищах находятся около 5 млн единиц картографо-геодезических материалов. Это документация о выполненных геодезических работах, топографические карты, ортофотопланы, космические и аэрофотоснимки, иные материалы, в том числе о ближнем зарубежье.-0-