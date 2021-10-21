Портной: благодаря агроэкотуризму улучшается инфраструктура сельской местности

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие в Беларуси агроэкотуризма способствует улучшению инфраструктуры в сельской местности. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра напомнил, что проект по развитию в стране агроэкотуризма стартовал более 15 лет назад и, по его мнению, по-прежнему успешен. "Указ, регулирующий деятельность в этой сфере, подписан в июне 2006 года, далее он трансформировался, потому что жизнь не стоит на месте, и соответственно вносились определенные изменения, которые улучшали работу этого вида туризма. Цель этого направления - развитие сельских территорий, а благодаря работе и энтузиазму представителей агроэкотуризма и поддержке главы государства, правительства эта сфера уже стала фишкой нашей страны, мы являемся победителями в мировом масштабе в определенных рейтингах", - сказал Михаил Портной.

Заместитель министра подчеркнул, что преимущество этого вида туризма в том, что он практически не требует привлечения государственных средств. "На его развитие выделяются инвестиции. Благодаря агроэкотуризму улучшается инфраструктура сельской местности, создаются рабочие места, что в целом положительно влияет на экономику страны. То есть основная цель достигнута, поэтому некоторые изменения в указ глава государства поддержал, так что этот вид туризма и дальше будет развиваться, просто есть определенные моменты, которые необходимо подкорректировать", - рассказал он.

Михаил Портной также сообщил, что 23 октября белорусские агроусадьбы проведут день открытых дверей. Председатель правления БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова в свою очередь подчеркнула, что участвовать в мероприятии будут не все агроусадьбы. Список участников будет размещен на сайте общественного объединения и Министерства спорта и туризма. День открытых дверей в агроусадьбах впервые прошел в стране в 2012 году.-0-