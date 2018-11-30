Портной: наличие турбренда должно повысить привлекательность Беларуси для туристов

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наличие собственного туристическиого бренда должно увеличить число туристов, желающих посетить Беларусь. Такое мнение в интервью газете "СБ. Беларусь Сегодня" высказал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

"Эффект от наличия туристического бренда должен выражаться в увеличении количества туристов, приезжающих в Беларусь, в их позитивном настрое и желании побывать здесь вновь. Уверен, так и будет", - считает замминистра. При этом он подчеркнул, что бренд - не самоцель, он лишь дополнительный инструмент идентификации и продвижения как минимум на туристическом рынке. "Сам по себе он не решает все проблемы, связанные с оказанием туруслуг. Но бренд позволяет сформировать современный образ Беларуси, увеличить конкурентоспособность среди других стран, повысить нашу инвестиционную привлекательность, сделать родину более узнаваемой через образы и символы. Один из международных экспертов сказал, что после того, как иностранец слышит название того или иного государства, в течение нескольких секунд у него в голове должна возникнуть красочная ассоциация - всплыть турбренд. Он разжигает интерес к познанию и сопоставлению. Границы мы открыли, осталось как следует проинформировать иностранцев о нас", - отметил Михаил Портной.

По его словам, обладание туристическим брендом - большая экономическая, социальная и юридическая работа, а также большая ответственность.

"Мы долго изучали международный опыт, определяли, по какому пути пойти. Внимательно следили и за Россией, которая занимается турбрендом с 2015 года", - сказал Михаил Портной.

При этом Беларусь все же пошла несколько иным путем. "Начали с масштабного исследования, которое провели совместно с проектом "Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси", финансируемым Евросоюзом. Изучили турресурсы страны и возможности их использования в брендинге территорий. В прошлом году специалисты проекта разработали бренд - концепции пяти пилотных дестинаций - Гродно и Августовского канала, Пружан, Нарочи, Полоцка и Мстиславля. Был также предложен проект бренда страны, который презентовали на международной конференции по брендингу турдестинаций. Форум прошел в Минске совместно с Всемирной туристской организацией. На этой же конференции представили еще три пробные концепции, которые мы разработали с белорусской дизайн-студией PG-branding", - рассказал замминистра.

Перед тем как объявить национальный конкурс, был проведен масштабный опрос иностранцев и белорусов, которые рассказали, какой они видят Беларусь, ее жителей. На основе анкетирования было сформировано техзадание. Далее совместно с представителями рекламных агентств, маркетинговых компаний, туристических организаций, общественных объединений были сформулированы критерии оценки конкурсантов. По ним из 24 работ до общественного обсуждения дошло 17.

В финал попадут 3 концепции. Вердикт вынесет экспертный совет, который возглавляет заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Дальше должна последовать серьезная работа по продвижению бренда. Обязаны подключаться маркетологи, специалисты в области рекламы, торговли, раскручивания торговых марок, производители разного рода продукции, начиная от значков, кружек, маек, сумок и заканчивая брендированием транспорта, улиц, печатной продукции. "Мы обязательно будем продвигать турбренд на выставках и прежде всего туристических, чтобы к нему привыкли, чтобы наша страна стала более заметной и узнаваемой, - рассказал замминистра. - Появление турбренда - дополнительный инфоповод, возможность привлечь внимание к нашей стране. Думаю, в январе - феврале он должен уже засветиться на публике. Как раз будет время обкатать его перед II Европейскими играми".

По словам Михаила Портного, туристический бренд выбирается не навсегда. Возможно, что через несколько лет произойдут какие-то важные события в мире, появятся новые тенденции в туристическом бизнесе, и понадобится новая концепция турбренда. Процесс этот гибкий и творческий, динамичный, отметил замминистра.-0-